Las aguas termales que quedan en la playa más cerca de CABA: el lugar que combina beneficios terapéuticos y relax

Cuando el calor aprieta, la tentación de una escapada a la playa se vuelve irresistible. Y si además esa playa tiene aguas termales, el plan se transforma en una experiencia de bienestar completa. A solo 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires (poco más de tres horas en auto), San Clemente del Tuyú se presenta como el destino más cercano de la Costa Atlántica, con la ventaja adicional de ofrecer un complejo de aguas curativas abierto durante todo el año.

El perfil de San Clemente es tranquilo y familiar, ideal para quienes buscan descansar lejos del bullicio de otros balnearios. Sus playas amplias y sus dunas invitan a caminar junto al mar sin aglomeraciones, incluso en temporada alta. Pero el verdadero diferencial está en sus Termas Marinas Park, un espacio pensado para combinar el relax de la costa con los beneficios de la hidroterapia.

Siete piscinas con temperaturas que sanan

Termas Marinas Park cuenta con siete piscinas de diferentes profundidades, alimentadas con agua termal que brota a temperaturas variables entre los 30°C y los 40°C. Cada pileta está diseñada para un propósito distinto: desde baños de inmersión relajantes hasta chorros submarinos que actúan sobre contracturas musculares y articulaciones.

El agua termal, rica en minerales, es especialmente recomendada para:

Aliviar reumatismos, artritis y artrosis .

Reducir el estrés, la ansiedad y las tensiones acumuladas .

Mejorar afecciones respiratorias como bronquitis o sinusitis (por el efecto del vapor y la temperatura).

Acelerar la recuperación de lesiones musculares y tendinitis.

Además de las piscinas, el complejo ofrece actividades como aquarelax, recorridos guiados y circuitos aeróbicos. Para quienes buscan una experiencia más completa, hay un sector de spa con tratamientos adicionales, y una opción recreativa original: cuatriciclos a pedal para recorrer el predio.

Precios y servicios

Los valores de entrada para 2026 son:

Mayores de 11 años: $28.720.

Niños de 3 a 10 años: $23.120.

Menores de 2 años: sin cargo.

El precio incluye el acceso a todas las piscinas termales, vestuarios y sectores comunes. El complejo abre durante todo el año, con horarios que varían según la temporada (consultar antes de viajar).

Más allá de las termas: faro y muelle

Quienes quieran completar el día pueden visitar el Faro San Antonio, inaugurado en 1892. Con 58 metros de altura y 298 escalones (o un moderno ascensor panorámico), ofrece una vista privilegiada de la Bahía de Samborombón. También es imperdible el muelle de pesca, de 250 metros de longitud, con iluminación, sectores cubiertos, sanitarios, restaurante y alquiler de cañas.

Un plan redondo

San Clemente del Tuyú combina lo mejor de dos mundos: la playa tradicional y el relax termal. Ideal para una escapada de fin de semana o para una estadía más larga, este rincón de la Costa Atlántica demuestra que no hace falta viajar miles de kilómetros para encontrar aguas que curan y renuevan.