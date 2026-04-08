Protagonizó las novelas más vistas de Telefe y El Trece, se alejó de los medios y se fue a vivir a las montañas: "No pudo"

La estrella de la TV que se fue a las montañas.

Hubo un tiempo en el que su cara era sinónimo de prime time. Bastaba con que apareciera en la pantalla de Telefe o El Trece para que el rating se acomodara solo. Galán de novela, dueño de una presencia inconfundible, fue durante años uno de los nombres fuertes de la televisión argentina. Pero de un momento a otro, eligió correrse.

¿Quién es el actor que desapareció de los medios?

Se trata de Raúl Taibo. Actualmente, está lejos de los sets, de las cámaras y de los flashes, el actor tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes lo conocían de cerca: alejarse del ruido mediático y refugiarse en una vida mucho más introspectiva. El último registro fuerte de su carrera fue en 2019, cuando se subió al escenario con Perfectos desconocidos en calle Corrientes. Desde entonces, silencio.

Raúl Taibo decidió alejarse de los medios.

¿Por qué Raúl Taibo decidió alejarse de todo?

Ese “desaparecer” no fue casual. Con el paso del tiempo empezaron a trascender algunos detalles de su nueva rutina, completamente alejada del vértigo del espectáculo. Chamanismo, terapias alternativas, meditación. Un combo que marcó un giro total respecto a su vida anterior, donde los horarios, los guiones y las grabaciones eran moneda corriente.

Pero hay otro eje que atraviesa esta nueva etapa: su rol como padre. Con el nacimiento de Francesca, su vida cambió por completo. Y él mismo lo reconoció en una de sus últimas entrevistas públicas, donde dejó una frase que hoy resuena más que nunca. “Soy un papá distinto”, confesó, al hablar de las diferencias entre ser padre a los 62 y haberlo sido décadas atrás.

En ese contexto, también apareció la imagen de las montañas. Mendoza, más precisamente. Según contó Carolina Papaleo, una de sus grandes compañeras de ficción, Taibo encontró en ese paisaje su lugar en el mundo. Una casa, una cabaña, aire puro y distancia del circuito mediático. Un refugio elegido.

Papaleo, que mantiene un vínculo cercano aunque esporádico, fue una de las pocas voces que volvió a poner su nombre en circulación.El dato que más llamó la atención en el ambiente fue otro. Hace poco, durante un homenaje a Alberto Migré, Taibo iba a reaparecer públicamente. Era la oportunidad perfecta para volver a verlo en un escenario ligado a su historia. Pero finalmente no pudo estar. Y esa ausencia volvió a alimentar el misterio.

¿Dónde está hoy Raúl Taibo? La respuesta no es del todo clara. Algunos aseguran que sigue instalado en Mendoza, fiel a su vida de montaña. Otros dicen que en los últimos tiempos volvió a Buenos Aires, aunque sin intención de retomar la exposición.