Qué hacer en San Clemente del Tuyú en invierno: actividades para una escapada y cómo llegar

Ubicada a solo tres horas y media de la Ciudad de Buenos Aires, San Clemente del Tuyú es una gran opción para los que buscan hacer una escapada en invierno. Ofrece la posibilidad de relajarse rodeado de la naturaleza y muchísimas actividades.





San Clemente del Tuyú: qué actividades se pueden hacer durante el invierno

Si bien no es uno de los destinos más elegidos de la costa bonaerense para una escapada, la playa San Clemente del Tuyú no tiene nada que envidiarle a otras ciudades costeras de la Provincia. Entre las diferentes actividades para realizar durante el frío del invierno se encuentran:

1. Explorar la Reserva Natural Punta Rasa

La joya del lugar es la Reserva Natural Punta Rasa, un espacio protegido de 352 hectáreas donde convergen aguas saladas y dulces. Su ecosistema singular alberga especies emblemáticas que pueden avistarse durante todo el invierno, como el playero rojizo y los flamencos australes. Sus senderos permiten un contacto íntimo con la naturaleza y es ideal para quienes quieren alejarse del bullicio de la ciudad.

2. Visitar el Faro San Antonio

Otro gran atractivo es el Faro San Antonio, que ofrece un mirador panorámico imperdible. Desde allí se disfruta una vista envolvente de la costa, los humedales y el entorno natural que cautiva y relaja al visitante.

Qué hacer en San Clemente del Tuyú en invierno: actividades para una escapada y cómo llegar

3. Gastronomía costera incluso en invierno

La oferta gastronómica local se adapta a todas las estaciones, con la posibilidad de que los visitantes disfruten de pescado fresco, rabas, paellas y otros clásicos marinos durante todo el año. Ideal para compartir en familia o con amigos en un ambiente tranquilo y sabroso.

4. Experiencia educativa en Mundo Marino

Mundo Marino, el oceanario más grande de Sudamérica, permanece abierto todo el año. En invierno ofrece espectáculos cautivadores: delfines, lobos marinos y otras especies protagonizan shows interactivos que combinan entretenimiento y educación sobre conservación marina.

Qué hacer en San Clemente del Tuyú en invierno: actividades para una escapada y cómo llegar

Cómo llegar a San Clemente del Tuyú desde Buenos Aires

En auto desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Ruta 2 hacia Mar del Plata. Al llegar al kilómetro 380, se desvía por la Ruta Provincial 11 en dirección a La Costa. Este trayecto de aproximadamente 350 kilómetros se completa en unas 3 horas y media, aunque puede variar según el tráfico o paradas en el camino