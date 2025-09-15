Está a menos de dos horas de CABA y tiene un castillo medieval para visitar: el pueblito para "viajar en el tiempo".

No hace falta viajar a Europa para poder conocer castillos medievales: en la inmensidad de la provincia de Buenos Aires, hay un pueblito que cuenta con una estructura arquitectónica digna de admirar. A tan solo una hora y media de CABA, esta localidad es perfecta para quienes busquen una escapada de fin de semana que los haga "viajar en el tiempo".

Se trata de la estancia La Candelaria, ubicada en Lobos. Esta obra de estilo francesa fue finalizada en 1900 consolidándose como uno de los castillos más grandes del país hasta hoy día. Está rodeado de 100 hectáreas de tranquilidad y ofrece una variedad de actividades para pasar el día o bien, quedarse todo el fin de semana.

Y aunque el castillo es imponente, no siempre estuvo tan cuidado y abierto al turismo. Tras haberse fraccionado y pasado por un período de abandono, fue adquirida hace 26 años por dos amigos de Lobos y Roque Pérez. Estos nuevos propietarios lograron recuperar la propiedad y abrirla al turismo. Hoy en día funciona como una estancia en donde se puede pasar el día, consumir gastronomía tradicional argentina y vivir una jornada "de campo".

Además, también se pueden hacer deportes, cabalgatas y disfrutar de un show de danzas folklóricas. Sin embargo, este paseo no es lo único que se puede hacer en Lobos: para quienes busquen una escapada más económica, la localidad cuenta con un circuito histórico, una extensa laguna y varios restaurantes para pasar el día alejado de la vorágine de la ciudad, pero sin gastar tanto dinero.

Cómo llegar a Lobos desde CABA

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay dos formas de llegar, una que lleva más tiempo y otra un poco más directa. Uno por la Autopista Acceso Oeste en combinación con la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 47 (el trayecto suele requerir más de dos horas de viaje). El otro por la Autopista Ezeiza – Cañuelas y Ruta Nacional 205 (viaje de poco más de una hora y media).