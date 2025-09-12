Le encanta a Serrat y a un actor de Hollywood: el pueblo bonaerense ideal para una escapada

El pueblo queda cerca de Capital Federal.

Abbott es un pueblito bonaerense de unos 600 habitantes que llamó la atención de personalidades internacionales debido a su tranquilidad, su buena gastronomía, naturaleza y la calidez de sus vecinos. De hecho, fue catalogado como destino preferido por el actor estadounidense Tommy Lee Jones y el cantautor español Joan Manuel Serrat, convirtiéndose en una escapada ideal de fin de semana.

Este pequeño territorio ubicado a cerca de 97 kilómetros de Buenos Aires y a 23 de San Miguel del Monte conjuga calles de tierra, casas modestas y una plaza central que se mantiene fiel al estilo rural, pero debajo de esa sencillez se percibe un atractivo especial.

Serrat comentó que Abbott se convirtió en uno de sus “rincones favoritos para leer, escribir y descansar”. Cada vez que regresa al país, hace una parada obligada allí, donde tiene amigos, se hospeda en una estancia de la zona y disfruta de actividades rurales como cabalgatas, polo y picadas. Por su parte, Tommy Lee Jones, ganador de un Oscar, también visitó el lugar en varias oportunidades, atraído por su entorno campestre y su oferta gastronómica local, destacando restaurantes como La Carpintería, famosos por sus asados, vinos y fiambres.

Cómo llegar desde Capital Federal hasta Abbott

Llegar hasta Abbott desde Capital Federal resulta accesible: se puede tomar la autopista 25 de Mayo y Riccheri, continuar hacia Ezeiza-Cañuelas, seguir por ese trayecto hasta la rotonda de Cañuelas, y luego tomar la Ruta Nacional 3 hasta la entrada del pueblo. También hay rutas alternativas desde La Plata.

Qué hacer en Abbott, el pintoresco pueblo de la provincia de Buenos Aires

Abbott ofrece una variedad de puntos de interés que hacen que la escapada merezca la pena más allá del descanso y la tranquilidad: