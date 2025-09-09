La panadería de Buenos Aires que vende prepizza artesanal de masa madre y se volvió un éxito: dónde conseguirla

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con múltiples locales gastronómicos, pero entre ellos se destaca uno: Levando, la panadería que ofrece una prepizza artesanal de masa madre caracterizada por su equilibrio en la suavidad y crocantez. ¿Dónde queda y en cómo es la propuesta?

Levando es una panadería de autor creada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, que combina oficio artesanal, harinas orgánicas y masa madre para elaborar panes y pastelería con sabor auténtico y sin concesiones. Entre sus diferentes especialidades cuentan con sus prepizzas, que se elaboran con masa madre, harinas orgánicas y fermentaciones largas. Así, logran ofrecer una base liviana, con alveolos bien desarrollados y un equilibrio entre suavidad y crocantez.

“Nuestra pizza refleja el mismo espíritu que tenemos con todo lo que horneamos: respetar la materia prima y los tiempos de la masa”, afirma Gabriel Kogan, panadero y cofundador de la panadería.

Carta completa de Levando, la panadería de delicias artesanales

Panes : Campo blanco, Campo 60% integral, Molde blanco, Molde semi-integral con semillas, Centeno 100% integral, Brioche, Ciabatta, Baguette, Focaccia y Prepizza. Los sábados hay especiales como Campo 100% integral con sésamo y Campo algarroba con pasas y nueces.

: Campo blanco, Campo 60% integral, Molde blanco, Molde semi-integral con semillas, Centeno 100% integral, Brioche, Ciabatta, Baguette, Focaccia y Prepizza. Los sábados hay especiales como Campo 100% integral con sésamo y Campo algarroba con pasas y nueces. Pastelería dulce : Medialuna de manteca, Medialuna rellena de dulce de leche o crema pastelera, Palmerita con azúcar macerada en vainas de vainilla, Cañoncitos, Vigilantes, Roll de canela, Alfajor de nuez & choco blanco, Alfajor de ganache de chocolate y mandarína, Pasta Frola y Roll de chocolate,

: Medialuna de manteca, Medialuna rellena de dulce de leche o crema pastelera, Palmerita con azúcar macerada en vainas de vainilla, Cañoncitos, Vigilantes, Roll de canela, Alfajor de nuez & choco blanco, Alfajor de ganache de chocolate y mandarína, Pasta Frola y Roll de chocolate, Pastelería salada: Croissant, Roll de queso, Hojaldres dulces o salados y Fosforitos.

Además, entre las especialidades, la panadería ofrece Pletzalaj, Sandwiches de jamón y queso, Medialuna y Croissant con jamón y queso, Sandwich veggie y de pastrón. También, venden pan de Pancho y de Burger, Fosforito de sésamo con hongos y brie, Croissant con Frangipane y tortas para disfrutar los fines de semana.

Levando: a dónde queda y cuáles son sus horarios

Con locales en Palermo y Colegiales, Levando busca rescatar la esencia del pan como alimento noble, ofreciendo productos de calidad en un espacio donde tradición y gestión se encuentran para sostener y hacer crecer lo artesanal.

Direcciones:

Céspedes 3115, Colegiales.

Medrano 1137, Palermo.

Horarios