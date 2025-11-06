Escapadas para el verano 2026: las mejores 5 opciones para salir un fin de semana a 2 horas de Buenos Aires

Buenos Aires tiene muchísimos destinos, cerca de la ciudad porteña para hacer una escapada durante el fin de semana. Con el verano 2026 cada vez más cerca, ya es momento de comenzar a planificar un viaje para descansar, cambiar de aire y recargar energías.

El fin de semana largo se puede aprovechar al máximo con una escapada de descanso cerca de la Ciudad de Buenos Aires para no tener que viajar tanto. La inteligencia artificial de Google, Gemini, analizó diferentes destinos bonaerenses y seleccionó los lugares que conjugan cercanía, experiencias memorables y un paisaje único para disfrutar del clima veraniego.

1. Tigre y el Delta

Tigre, y en particular su Delta, es una opción clásica que nunca defrauda y que te sitúa en un entorno natural único a minutos de la Capital Federal. Es el destino ideal para una inmersión completa en la naturaleza. Podés alquilar una cabaña o un complejo de alta gama a orillas del río, con muelles privados y la posibilidad de disfrutar de deportes náuticos como kayak o stand up paddle.

Actividades: se pueden realizar paseos en lancha colectiva o catamarán para explorar los arroyos, visitar el Puerto de Frutos para hacer compras artesanales, o conocer el hermoso Museo de Arte Tigre en un palacio de arquitectura impresionante.

Distancia: aproximadamente 30 km de CABA. Podés llegar en 40 minutos a 1 hora, incluso con el tren de la costa.

2. San Antonio de Areco

Si lo que buscás es un viaje al corazón de la tradición argentina, San Antonio de Areco es la escapada cultural que necesitás, ya que es la "cuna de la tradición". Su ritmo sereno y su arquitectura colonial te transportan a otra época, además, cuenta con restaurantes ofrecen lo mejor de la cocina criolla.

Actividades: recorrer el casco histórico, visitá el icónico Puente Viejo, y almorzá un auténtico asado de campo en una estancia histórica. No te pierdas la visita al Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes. Podés realizar cabalgatas y apreciar demostraciones de destrezas criollas.:

Distancia: alrededor de 113 km desde la Ciudad. Se accede fácilmente por la Ruta Nacional 8, tardando aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

3. Chascomús

Chascomús ofrece el espejo de agua más grande de la zona y es sinónimo de tranquilidad activa. Su inmensa laguna es el centro de todas las actividades de verano y es el punto perfecto para los amantes de los deportes náuticos o quiénes simplemente desean relajarte en la costanera con unos mates. La ciudad histórica suma un atractivo extra.

Actividades: se puede realizar kayak, windsurf o stand up paddle en la laguna. Recorridos en bicicleta o a pie por la extensa costanera. Visitar el Casco Histórico y la "Casa de la Cultura", un edificio colonial de gran valor.

Distancia: se encuentra aproximadamente a 123 km. Se llega por la Autovía 2 en 1 hora y 30 minutos a 1 hora y 45 minutos.

4. San Miguel del Monte

Se trata de una opción muy popular que ofrece un ambiente veraniego más directo, con amplios espacios para el disfrute y que es famoso por sus atardeceres. Es un destino con una laguna muy concurrida en verano, con la posibilidad de alojarse en complejos con servicios que incluyen piscina y decks con vistas al agua. Es una escapada corta y muy rendidora.

Actividades: se puede disfrutar de la costanera y las "playitas" que se forman a la orilla de la laguna . Se pueden alquilar botes o hacer paseos en bicicleta. La visita al Castillo de los Ingleses, aunque de acceso limitado, añade un toque arquitectónico interesante.

Distancia: Alrededor de 107 km. Se llega por la Ruta Nacional 3 en, generalmente, menos de 1 hora y 30 minutos.

5. Uribelarrea

Para el viajero que busca una experiencia más pausada y centrada en la excelencia gastronómica y el encanto de los pueblos rurales, Uribelarrea es la elección perfecta. Es un pueblo pequeño y muy bien conservado que se ha transformado en un polo gastronómico de alta calidad, manteniendo el espíritu de la arquitectura de finales del siglo XIX. Es una joya oculta para el paladar.

Actividades: Recorrer su pequeña plaza y la iglesia Inmaculada Concepción. La principal actividad es disfrutar de los restaurantes de campo y las cervecerías artesanales que se han instalado en el lugar, muchos de ellos con patios y jardines amplios.

Distancia: está cerca de 80 km. Se accede por la Ruta Provincial 205, lo que te permite llegar en aproximadamente 1 hora y 15 minutos.