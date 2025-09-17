Monte Hermoso volverá a convertirse en el epicentro de la música y la juventud con una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Primavera, que se celebrará el próximo fin de semana, del 19 al 21 de septiembre. El evento, uno de los más esperados de la región, reunirá a miles de visitantes que llegarán para disfrutar de la playa, los recitales al aire libre y un clima festivo que marca el inicio de la temporada.

La grilla de artistas ya está confirmada y promete convocar a un público diverso. Entre los shows más esperados se destacan Luceros, el Ojo Daltónico y El Zar, que serán los encargados de encender el escenario que tendrá su epicentro en la Plaza Parque General San Martín. A ellos se sumarán bandas locales y regionales, consolidando la propuesta como una de las más completas del calendario cultural bonaerense.

Además de la música, la ciudad ofrecerá una amplia agenda de actividades recreativas, deportivas y culturales pensadas para toda la familia. Los visitantes podrán recorrer ferias de artesanías, disfrutar de la gastronomía local y participar de propuestas al aire libre que ponen en valor el entorno natural único de Monte Hermoso.

La Fiesta Nacional de la Primavera no solo es un clásico de la región, sino también un motor turístico clave para la ciudad. Cada año, el evento atrae a miles de jóvenes y familias que aprovechan el fin de semana para darle la bienvenida a la nueva estación junto al mar. Con entrada libre y gratuita, Monte Hermoso espera volver a colmarse de música, color y alegría en esta edición 2025.

Cómo llegar a Monte Hermoso desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Monte Hermoso se encuentra a unos 635 kilómetros y se puede llegar en auto en un viaje de aproximadamente siete horas por la Ruta Nacional Nº 3. También existen opciones de ómnibus de larga distancia que parten desde Retiro hacia Bahía Blanca, y desde allí se puede continuar el trayecto hasta la ciudad costera en poco más de una hora.