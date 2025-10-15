El mejor regalo para mamá: escapada al pueblo con laguna y a dos horas de capital.

Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina, y como cada año, muchos se preguntan qué regalarle a la reina del hogar. Más allá de los clásicos perfumes, flores o desayunos, una opción diferente es regalar una escapada de fin de semana. Un viaje corto que combine descanso, aire libre y buena gastronomía puede ser el mejor regalo para compartir tiempo de calidad en familia.

En ese sentido, Lobos se configura como uno de los destinos más encantadores para disfrutar de una experiencia distinta, sin alejarse demasiado de Buenos Aires. Este pintoresco pueblo bonaerense, ubicado a tan solo dos horas de la ciudad, combina historia, naturaleza y un entorno ideal para relajarse junto a la laguna que lleva su nombre.

Escapada a Lobos, el mejor regalo del Día de la Madre

Fundada el 2 de junio de 1802 por José Salgado, Lobos es una ciudad que conserva su espíritu de pueblo y su impronta histórica. En sus calles todavía se respira la tranquilidad de la vida de antes, con construcciones coloniales, museos y una plaza principal que concentra buena parte de su vida social.

Lobos es uno de los pueblos más pintorescos de la provincia de Buenos Aires.

Entre sus lugares históricos más destacados se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, una de las primeras edificaciones del pueblo y un emblema arquitectónico de estilo neogótico. También vale la pena visitar el Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, ubicado en la casa donde nació el expresidente, con objetos personales y mobiliario original. Otro imperdible es el Club Social Lobense, declarado Monumento Histórico Nacional, que hoy funciona como un restobar y conserva su estilo clásico con un toque moderno.

Pero el gran atractivo de Lobos es, sin dudas, su laguna. A solo 15 kilómetros del centro urbano, este espejo de agua de casi 800 hectáreas es uno de los principales destinos turísticos del centro bonaerense. Allí se puede disfrutar de paseos en bote, pesca deportiva, cabalgatas y caminatas por la costanera arbolada. Además, el lugar cuenta con áreas de picnic, parrillas, cabañas y campings para pasar el día o quedarse el fin de semana.

Para las familias que prefieren un plan más relajado, la laguna también ofrece la posibilidad de disfrutar de un almuerzo frente al agua en alguno de sus paradores o de pasar la tarde tomando mate mientras se ve un paisaje hermoso.

A cuánto queda y cómo llegar desde Buenos Aires a Lobos

Lobos se encuentra a unos 98 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en una escapada ideal para hacer en el día o aprovechar un fin de semana completo. En auto, el trayecto dura alrededor de dos horas, tomando la Autopista Riccheri y luego la Ruta Nacional 205.