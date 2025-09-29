Bomba terapéutica y antiestrés: cómo llegar a las aguas curativas de Corrientes

El complejo cuenta con un pase libre para personas con capacidades diferentes.

Ubicado en el sur de la provincia de Corrientes, el Parque Acuático Monte Caseros se perfila en este inicio de la primavera 2025 como uno de los puntos obligatorios por recorrer.

Inaugurado en 2014 y emplazado a la vera del Río Uruguay, los visitantes podrán relajarse y disfrutar de los beneficios de sus aguas curativas en algunas de sus cuatro piletas del predio. El perímetro también sumó juegos, y una extensa área de parquizado para disfrutar al aire libre.

Arquitectónicamente, el Parque demandó una elevación del sitio para evitar el agua de las inundaciones del río Uruguay y brindar seguridad al desarrollo normal del complejo. Esta medida permite hoy contar con una visual panorámica y agradable de toda la costa en la zona de playas.

"Los turistas vienen desde Brasil y Uruguay, pasan en lancha, están todo el día y después se vuelven. También asiste gente de Paraguay, España y Colombia, incluso, muchos festejan cumpleaños acá", agregaron desde la dirección del complejo en diálogo con Republicadecorrientes.com.

¿Qué hay para hacer en Monte Caseros, Corrientes?

Con componentes de hierro, flúor, bromo y sodio, que, por su estado iónico, confieren una gran penetración en todo el organismo, las piletas del Parque Acuático Monte Caseros contienen también entre 35 y 40 gramos de sales por litro de agua, mucha más concentración que el agua del mar, resultando clave para tratamientos terapéuticos y antiestrés.

"Muchas personas vienen a rehabilitarse, algunas con problemas de cadera u otras que se operan, por ejemplo. Acuden con sus propios profesores; con ellos, hacemos un convenio y le cobramos una cuota mínima", repasaron desde el complejo. Otra de las actividades que realizan en las instalaciones son yoga y gimnasia acuática.

¿Cuánto está la entrada a las termas de Monte Caseros?

Los valores de ingreso al Parque Acuático Monte Caseros inician en $ 2500 hasta un monto máximo de $ 6000. Además, el complejo cuenta con un pase libre para personas con capacidades diferentes.

Menores desde 12 años y mayores en general $ 6000 Menores desde 12 años y mayores en general residentes en Monte Caseros $ 3000 Menores hasta 11 años de edad inclusive $ 2500 Jubilados y pensionados que lo acrediten $ 3500 Jubilados y pensionados que acrediten residencia en Monte Caseros $ 2500 Convenios institucionales y/o educativos $ 2500 Personas con capacidades diferentes SIN COSTO

¿Cómo llegar al Parque Acuático Monte Caseros?

Para llegar al Parque Acuático Monte Caseros desde la ciudad de Corrientes, se debe recorrer aproximadamente 400 kilómetros por la Ruta Nacional 12 hasta Paso de los Libres. Desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 14 en dirección sur hasta el acceso a Monte Caseros.

Días y horarios: todos los días, de 8 a 20.