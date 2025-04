"Chapadmalal es una fábrica sin chimenea", una de las fundadoras del Museo Eva Perón alerta por el lado B del cierre de Milei

Tras el cierre de la Unidad Turística Chapadmalal (UTCh), no se sabe cual será el destino del Museo Eva Perón, aunque se especula que puede ser trasladado a la Quinta 17 de Octubre de San Vicente. Ideada y creada por los trabajadores, la sala cuenta con abudante material de la historia del Turismo Social, un fenómeno argentino poco reconocido. Hace más de 20 años, Silvia Daria -que empezó a los 17 años como recepcionista de uno de los hoteles y hoy es museóloga- tuvo la iniciativa fundacional.

Si bien Daria está jubilada, continúa impulsando las actividades desde la Asociación de Amigos del Museo. Sus padres también trabajaron en las colonias turísticas, al igual que su hijo, uno de los recientes afectados por el cierre y desguace que está haciendo el Gobierno de Javier Milei con Daniel Scioli como aliado.

Las numerosas piezas, maquinas y objetos del museo permiten recorrer casi 80 años de Turismo Social en la Argentina: las butacas del cine que funcionaba en el Hotel 8; la máquina de escribir que utilizaba Perón en la Residencia Presidencial veraniega; el conmutador para establecer las conexiones telefónicas; un poema que escribió María Elena Walsh tras el fallecimineto de Evita; obras de diferentes artistas plásticos que la homenajearon -entre ellos Daniel Santoro-; fotos de niños sonrientes; las cartas de agradecimiento de sus maestras.

Entrar al museo es asomarse a un tiempo que fue feliz para las mayorías populares. Los trabajadores y sus familias; jubilados; discapacitados; huérfanos y personas de escasos recursos provenientes de barrios humildes de todo el país, podían tener un recreo junto al mar, ser antendidos en los hoteles y gozar del juego y el ocio, que hasta ese momento era un privilegio de las clases acomodadas. El Turismo Social entendido como derecho inalienable a las vacaciones.

¿Cómo se le ocurrió la idea de hacer un museo?

Durante los Juegos Panamericanos de 1995 noté que los deportistas que se alojaban acá desconocían la historia del complejo. Al mismo tiempo, se sacaba parte del patrimonio para hacer operativo el lugar, con el riesgo de que se perdiera. Entonces presenté el proyecto sucesivamente hasta que en el año 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde (el secretario de Turismo era Daniel Scioli), fue aceptado. Scioli dijo si, hay que hacer el museo.

¿En qué condiciones estaban los objetos que integran la muestra?

Acá hay muchos objetos que estuvieron escondidos en épocas oscuras de nuestro país, hubo que restaurarlos, todos los compañeros colaboraron en esa tarea. En estos 22 años desde la creación mucha gente se acercó con sus pertenencias, sus recuerdos para donarlos. Vienen de todo el país a traer sus cosas.

¿Los trabajadores siempre estuvieron involucrados en la defensa del patrimonio?

Si. Muchos objetos se conservaron porque después del golpe de Estado de la Revolución Libertadora los trabajadores se negaron a destruirlos y los escondieron, gracias a eso quienes visitan el museo tienen la posibilidad de conocer la historia. Lo hicieron con mucha valentía y amor a la Patria, viendo que iban a destruir todo. Por ejemplo, salvaron la vajilla de alpaca (en Embalse los militares la tiraron al lago). También protegieron uno de los micros que se usaba para el traslado de los niños, esa generosidad permitió que hoy conozcamos como fue el nacimiento del Turismo Social.

¿Cómo se financiaba el Turismo Social?

En los inicios con los descuentos del 3% que se les hacía a los propios trabajadores. Además había un aporte de Loterías y Casinos. El Turismo Social no sólo era más económico sino que se autofinanciaba. Es decir que el proyecto era sustentable, no era dinero del Estado.

¿Cuándo cambió eso?

En 1979, durante la dictadura Cívico-Militar, un ministro de Economía decide pasar esos fondos al PAMI. A partir de ahí empezaron a aparecer las empresas tercerizadas para brindar servicios de gastronomía, porque los hoteles ofrecen desayuno, almuerzo y cena en los seis días de hospedaje.

¿En los inicios el complejo fue pensado así como lo conocemos hoy?

Al principio se construyeron solo tres hoteles para los trabajadores estatales, era ministro de Obras Públicas Juan Pistarini. En el complejo de Embalse de Río Tercero (donde se hicieron siete hoteles) hay un cerro que lleva su nombre, porque fue el creador de estas unidades. Al asumir la presidencia Juan Domingo Perón, en 1946, amplian el proyecto a nueve hoteles y se hace cargo la Fundación Eva Perón.

¿Como recuerda aquellos primeros años, en la década del ´60, cuando empezó a trabajar?

Había galerias comerciales con las marcas más conocidas de la época, peluquería, local de recuerdos, servicio medico, estafeta postal. Los hoteles estaban repletos de niños, de gente, era todo bullicio. Es un contraste muy grande con el silencio que hay ahora.

¿Qué piensa al ver este desmantelamiento que hace el Gobierno de Milei de un espacio tan emblemático para los argentinos?

Han tomado esta medida con un tremenda liviandad. Acá funciona una escuela secundaria con salida laboral gastronómica, la van a cerrar. También funciona un FINES (plan de finalización de la escuela secundaria para jovenes y adultos). Cierran la escuela, la sala de salud en la que se atienden los vecinos de toda esta zona y la iglesia donde se da misa los domingos. El barrio tiene a Chapadmalal como única salida laboral, el complejo es una fábrica sin chimenea. También esta la escuela de Mar y Playa, que es un programa del Papa Francisco que se encarga de traer a los chicos del conurbano marplatense para que conozcan la costa.

No se dan cuenta que hay cerca de 20 mil personas del sur de la ciudad que transitan y van por distintas razones al complejo, en temporada alta y en temporada baja. No sé desde donde miran la realidad, el riesgo es que esto termine en situaciones de mucho dolor, para muchas familias. No se tomaron las medidas ni se analizó la situación social del sur de Mar del Plata. Mucha gente se afincó en la zona porque el complejo daba trabajo, daba dignidad. Todavía no hemos visto todo, pero lo que falta ver es horrible. Una sociedad que abandona a su gente, que abandona a los niños, no tiene futuro.