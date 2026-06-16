Empieza el juicio por Loan: la hipótesis central contra los 17 imputados por su desaparición y ocultamiento

Se desconoce el paradero del niño desde el 13 de junio de 2024.

Con un cronograma que se desarrollará durante tres días esta semana y dos días por semana desde la próxima, un total de 17 imputados -en dos causas distintas- enfrentarán el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el pequeño de 5 años que desapareció el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en el paraje El Algarrobal, cercano a la localidad de 9 de Julio de la Provincia de Corrientes.

Al debate llegarán siete imputados en el expediente principal donde se los acusa de la desaparición y ocultamiento del menor, mientras que otros 10 acusados enfrentarán al Tribunal por el desvío y encubrimiento de la investigación. De esta forma y con el calendario dispuesto, los jueces Fermín Cerolini (Corrientes), Eduardo Belforte (Formosa) y Simón Bracco (Río Negro) llevarán adelante audiencias por alrededor de medio año, donde se debatirán más de 900 pruebas y escucharán a casi 200 testigos.

La última foto de Loan Peña, durante el almuerzo familiar.

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Las proyecciones de los fiscales, la querella y los defensores es que se espera un juicio largo y pesado por el gran caudal de prueba y testimonios que se escucharán durante las audiencias, donde no sólo se espera la declaración de testigos y peritos. Mientras tanto, la familia del pequeño ruega que “se rompa el cruel pacto de silencio” por parte de los principales imputados: Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel; y que finalmente cuenten la verdad sobre qué fue lo ocurrió y qué hicieron con el pequeño durante aquella tarde del 13 de junio.

En ese sentido, se espera que algunos de los imputados pida declarar, lo que podría no sólo responder a dudas que aún perduran en el expediente sino también a modificar la totalidad del juicio.

Para que se cumpla esa hipótesis, los especialistas coinciden en que es importante que la mayoría de los principales imputados haya sido trasladado para estar presente en el juicio. Tal como se habló durante días pasados, la imputada Mónica Millapi estará ausente en la sala pero presente de modo virtual, ya que se le concedió el permiso avalando la prisión domiciliaria con la que fue beneficiada hace varios meses para el cuidado de sus hijos menores en la provincia de Neuquén. Sin embargo, nadie desecha la idea de que también puedan aportar detalles algunos de los imputados en la causa conexa y puedan destrabarse algunos interrogantes debido a su cercanía con familiares del pequeño durante varios días en el inicio del expediente.

Según la acusación con la que se llegó al juicio, “se tiene por acreditado que María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña y Walter Adrian Maciel, tomaron intervención en la sustracción del menor Loan Danilo Peña de la guarda de sus padres para luego ocultarlo hasta el día de hoy”. El mismo acto judicial declara que “habida cuenta que al día de la fecha se desconoce el paradero del menor, ello impone la necesidad de redoblar los esfuerzos y profundizar las medidas tendientes a procurar su hallazgo”.

José y María, padres de Loan, siguen pidiendo justicia.

En esta hipótesis que desarrollaron los investigadores, se señalan los distintos roles ejercidos por cada uno de los principales imputados que ahora deberán refrendarse y probarse ante el Tribunal. Para esto, los fiscales y la querella presentarán argumentos basándose en líneas de tiempo que pudieron reconstruir con las declaraciones de testigos y las diferentes fotografías que se tomaron durante ese día, tanto del almuerzo como la que señala el camino hacia el naranjal donde vieron por última vez al pequeño.

Ahora la expectativa de todos está puesta en el juicio que empezará con los lineamientos generales y luego, seguirá con las declaraciones de los familiares directos del pequeño. En las últimas horas fue su papá quien aseguró que sigue asistiendo al Paraje El Algarrobal para asistir a su madre, la conocida Abuela Catalina, y que todavía recorre la zona donde su hijo desapareció. Tanto José, el papá del pequeño, como María, la mamá, están convencidos que “alguno de los siete tiene la verdad” y piden por favor que “digan qué hicieron con su hijo”. Su relato también lo escucharán los jueces que tendrán la difícil tarea de responder qué hicieron cada uno de los acusados y qué pasó con Loan.