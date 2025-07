Gabriel DiMeglio: "Todos los museos dejaron de recibir dinero"

El ex titular del Museo Histórico Nacional (MHN), el historiador Gabriel Di Meglio, estuvo este jueves en diálogo con El Destape 1070 y habló sobre la situación general de la cultura y de los museos, incluido su desplazamiento del MHN. Aclaró que si bien "uno sabe que estas cosas pueden pasar", igualmente le "sorprendió" la decisión de sacarlo del cargo.



Respecto a la explicación que le dieron de sacarlo de la administración del Museo Histórico Nacional, explicó que “al momento no hubo ninguna información oficial, más que es una decisión política", aunque comentó que "hubo muchos trascendidos y especulaciones". "Una es que yo hablé del presupuesto nulo del Museo más allá de los sueldos", detalló, como también su opinión pública respecto al sable corvo de San Martín: "Yo me opuse a que el sable pase el Regimiento de Granaderos".

Más allá de sus declaraciones públicas, Di Meglio no cree en que se trate de una decisión contra él: “No sé si llamar mi corrimiento como persecución ideológica, pero sí es claro que hay una intención de cambiar el rumbo de la gestión, que era una gestión que funcionaba bien", sostuvo.

Sin embargo, celebró los mensajes que recibió de parte de la comunidad de la cultura. "La solidaridad de todos los colegas fue muy linda y está siendo muy fuerte", detalló. Y opinó que "hay mucho descontento con las políticas en culturas, ciencia y educación. Entonces todo eso hace que estas cosas adquieran un peso más grande".

Di Meglio y la situación de los museos: "Han mejorado mucho en los últimos años a nivel visitantes"

El historiador explicó que el Museo Histórico Nacional "sigue adelante por lo que se recauda con la Asociación Amigos del Museo", aparte "del grupo humano de gente", el cual aseguró que "trabaja un montón y muy bien con sueldos muy bajos".

"Es una situación realmente dramática, que al lado de otras cosas esto parece menor, pero la verdad es que para la memoria colectiva del país es muy importante mantener los museos", sostuvo Di Meglio, a la par que denunció que "todos los museos nacionales del país dejaron de recibir dinero".

Gabriel Di Meglio, ex titular del Museo Histórico Nacional.

"Y si no se invierte un mínimo en esos edificios, como el Cabildo, el Museo de Sarmiento en San Juan, el propio Museo Histórico, el Palacio San José en Entre Ríos, esos edificios se van a empezar a deteriorar y después será más caro resolver esas cosas", indicó. "Hay que cuidar el patrimonio. Es lo mismo que arreglar una ruta, después hay accidentes", afirmó después.

"Los museos han mejorado mucho en los últimos años a nivel visitantes, visibilidad y proyectos. Son lugares que se reactivaron muchísimo. Nosotros triplicamos el público", explicó, a lo que inmediatamente después agregó que el MHN "recibe diez mil visitantes por mes, lo que es un montón para un Museo así". Y volviendo sobre su oposición a que retiren el sable de San Martín del museo, afirmó que ese crecimiento en la convocatoria se debió "a la presencia del sable corvo" del Libertador.

Sin embargo, al final de la entrevista opinó que el duda que el gobierno "quiera cambiar el enfoque del Museo" a partir de su destitución.