Efemérides

Efemérides del 7 de noviembre qué pasó un día como hoy

Un día como hoy ocurrieron distintas efemérides y hechos destacados en la Argentina y en el mundo. Entre ellos están los nacimientos de Martín Palermo y Florencia Peña hasta la celebración del Día del Periodista Deportivo y del Canillita.

07 de noviembre, 2025 | 00.05

Cada 7 de noviembre se conmemoran efemérides hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Martín Palermo y Florencia Peña hasta la celebración del Día del Periodista Deportivo y del Canillita

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1867 - Nacimiento de Marie Curie

Nació en Varsovia la científica polaca nacionalizada francesa Maria Salomea Skłodowska-Curie, pionera en el campo de la radiactividad y la primera persona en recibir premios Nobel en distintas especialidades, la de física y de química.

1879 - Nacimiento de León Trotski

En la localidad ucraniana de Yakovka nació el político y revolucionario marxista ruso Lev Davidovich, conocido como León Trotski, uno de los organizadores de la Revolución Rusa de 1917. En sus proclamas y ensayos se funda el trotskismo, una de las corrientes del marxismo.

1913 - Nacimiento de Albert Camus

El escritor, dramaturgo, filósofo y ensayista francés nació en la localidad argelina de Mondovi. Fue uno de los referentes más importantes del existencialismo, y recibió el Premio Nobel de Literatura 1957.

1967 - Nacimiento de David Guetta

Nació en París el DJ y productor discográfico francés Pierre David Guetta, quien lleva grabados siete álbumes de estudio. Vendió más de 45 millones de discos.

David Guetta.

1970 - Carlos Monzón

El boxeador argentino ganó por nocaut al italiano Nino Benvenutti en Roma y se consagró campeón mundial de boxeo en la categoría mediano, título que retuvo hasta 1977, cuando se retiró.

1973 - Nacimiento de Martín Palermo

En la ciudad de La Plata nació el ex futbolista y director técnico, ídolo de Estudiantes de La Plata y de Boca Juniors, en los que se convirtió en el máximo goleador xeneize con 236 tantos.

1974 - Nacimiento de Florencia Peña

Nació en Buenos Aires la actriz y comediante María Florencia Peña Finoli, quien ganó popularidad por su papel de Moni Argento en la telecomedia Casados con hijos. Lleva ganados 14 premios, entre ellos tres Martín Fierro.

1980 - Fallecimiento de Steve McQueen

Murió a los 50 años en la mexicana Ciudad Juárez el actor estadounidense, famoso por su labor en las películas "Los siete magníficos" (1960), "La Gran Evasión" (1963), "El Yang-Tsé en llamas" (1966), "Bullitt" (1968) y "Papillon" (1973).

1981 - Paz, pan y trabajo

Bajo esta consigna, la CGT - Brasil, encabezada por el líder del sindicato de cerveceros Saúl Ubaldini, realiza la primera movilización popular contra la dictadura militar instalada en el país en marzo de 1976.

2025 - Día Nacional del Periodista Deportivo

 Esta fecha es celebrada en memoria del Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Buenos Aires en 1938.

2025 - Día Nacional del Canillita

Esta efeméride recuerda el fallecimiento del periodista y dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, autor de la obra Canillita, sobre la vida de un niño abandonado por sus padres que se gana la vida como repartidor de diarios.

