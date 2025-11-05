Efemérides del 5 de noviembre qué pasó un día como hoy

Leonardo Favio murió el 5 de noviembre de 2012.

Cada 5 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los fallecimientos del director, compositor y cantante Leonardo Favio y el historiador Félix Luna hasta la celebración del Día Nacional de la Aviación Civil.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1911 - Nacimiento Joaquín C. Serantes

Nació en Montevideo el relator y comentarista uruguayo de fútbol, popularmente conocido como Fioravanti, considerado uno de los más destacados en Argentina. Ganó popularidad por sus transmisiones por las radios Splendid y El Mundo de Buenos Aires. "No soy un relator, soy un narrador", solía decir.

1918 - Nacimiento de Homero Expósito

En la ciudad bonaerense de Campana nació el poeta y letrista, autor de célebres tangos como Naranjo en flor y Farol.

1954 - Nacimiento de Alejandro Sabella

Nació en Buenos Aires el ex futbolista y entrenador Alejandro “Pachorra” Sabella, quien dirigió a la selección argentina subcampeona en el Mundial de Brasil 2014. Como técnico de Estudiantes de la Plata ganó la Copa Libertadores de América de 2009.

1975 - Fallecimiento de Agustín Tosco

A los 45 años murió en Buenos Aires el sindicalista, miembro de la CGT de los Argentinos en representación del sindicato Luz y Fuerza. Fue uno de los principales actores del “Cordobazo”, como se llamó a la rebelión popular del 29 y 30 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba contra la dictadura del general Juan Carlos Onganía.

2009 - Fallecimiento de Félix Luna

El abogado, escritor, historiador y compositor, fundador y director de la revista Todo es Historia, murió a los 84 en Buenos Aires. Es considerado uno de los historiadores argentinos más importantes del siglo XX.

2012 - Fallecimiento de Leonardo Favio

En Buenos Aires murió a los 74 años el director de cine, compositor y cantante. Su nombre real era Fuad Jorge Jury Olivera. Fue autor de las películas Juan Moreira, Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca, consideradas entre las mejores de la cinematografía argentina.

2025 - Día Nacional de la Aviación Civil

Esta fecha es celebrada para recordar el nacimiento en 1877 de Aaron Félix Martín de Anchorena, primer argentino en realizar un vuelo en globo.

2025 - Día Mundial del Payaso

La creación de la conmemoración surgió en honor al nacimiento del español Emilio Alberto Aragón (1929), quien encarnó al famoso payaso conocido como Miliki.