Efemérides del 30 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 30 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Diego Maradona hasta la elección de Raúl Alfonsín y el Día Nacional de la Educación Física.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1921 - Campeonato Sudamericano

La selección argentina de fútbol venció a Uruguay por 1-0 y se consagró campeona en el Sudamericano. El gol argentino lo marcó Julio Libonati en la final del torneo disputada en la cancha de Sportivo Barracas de Buenos Aires ante unos 35.000 hinchas. El futbolista fue llevado en andas hasta la Plaza de Mayo, donde se festejó la conquista.

1929 - Nacimiento de Olga Zubarry

Nació en Buenos Aires la actriz Olga Zubiarraín, conocida como Olga Zubarry, una de las grandes figuras de la era dorada del cine argentino, quien interpretó un total de 130 personajes en las más de 80 películas en las que actuó entre 1943 y 1997.

1938 - Una “invasión extraterrestre”

Orson Welles desató el pánico en la ciudad de Nueva York al leer por radio una adaptación de la novela La guerra de los mundos, de Herbert G. Wells, que narra una invasión extraterrestre que decenas de miles de oyentes creyeron real. Welles creía que ese relato no tendría impacto por ser “poco creíble”.

1938 - Nacimiento de Héctor Larrea

El periodista, locutor y presentador de televisión, figura emblemática de la radio argentina, nació en la ciudad bonaerense de Bragado. Ganó 15 premios Martín Fierro.

1941 - Nacimiento de Leonor Benedetto

Nació en la ciudad de Paraná. La actriz ganó popularidad por su actuación en Rolando Rivas, taxista y Rosa de lejos, dos de los grandes clásicos de la historia de la telenovela argentina.

1960 - Nacimiento de Diego Maradona

Nació en la ciudad bonaerense de Lanús. El exfutbolista y entrenador fue uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, campeón con la selección argentina en el Mundial de México 1986 y subcampeón en el de Italia 1990. Brilló en Argentinos Juniors, Boca Juniors, el Barcelona español y el Nápoles italiano, entre otros clubes en los que jugó a lo largo de su carrera.

1946 - Nacimiento de Horacio Fontova

Nació en Buenos Aires el compositor, cantante, músico, actor y humorista, ganador de tres premios Martín Fierro a lo largo de su exitosa carrera en el cine, la radio y la televisión.

1974 - Alí vs. Foreman

En la ciudad de Kinshasa, capital de la República del Congo, los boxeadores estadounidenses Mohamed Alí y George Foreman se enfrentaron por el título mundial de los pesados, combate que fue promocionado como La pelea en la selva. Alí ganó por knock out en el octavo asalto, con lo que obtuvo los títulos mundiales de peso pesado de la World Boxing Council y la World Boxing Association.

1983 - La elección de Raúl Alfonsín

El abogado y dirigente radical fue elegido Presidente de la Nación con el 51,75% de los votos en elecciones que marcaron el retorno de la democracia al cabo de siete años y seis meses de una dictadura cívico militar responsable de múltiples crímenes de lesa humanidad y de una crisis económica y social.

2025 - Día Nacional de la Educación Física

Esta fecha conmemora la creación en 1939 del Instituto Nacional de Educación Física, que incorporó esta disciplina en todas las escuelas del país.