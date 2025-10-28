Sin nombrarlo y a dos días de su cumpleaños, el Gobierno homenajeó a Diego Maradona con una moneda: cuesta casi una jubilación mínima

El Banco Central (BCRA) lanzó una moneda para homenajear el segundo gol del ídolo popular Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986, pero el comunicado nunca menciona al astro. El costo de la moneda de colección es de 235 mil pesos y hay 2.500 unidades a la venta.

La autoridad monetaria emitió una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo motivo principal es un "esquema de la legendaria jugada del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales", señaló el comunicado. En 2026 se cumplirán 40 años de aquel hito deportivo.

Esta emisión se enmarca en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM. El BCRA ya participó en este programa con la acuñación de monedas en las Copas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la que la Argentina se coronó campeona del mundo. A estas emisiones se suma ahora la nueva moneda conmemorativa de la Copa Mundial 2026, que por primera vez se celebrará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Principales características de la moneda en homenaje a Diego Maradona

El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina, y en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026TM. En el reverso, se exhibe el esquema del gol de 1986, donde se observa la trayectoria de la genial jugada: su camino al arco y los oponentes que fue eludiendo hasta marcar el gol. También en el reverso, en el círculo central del campo de juego figura el valor facial simbólico de $10 y en el exergo se presenta el año de acuñación 2025. En el arco superior se lee Banco Central de la República Argentina y en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

La moneda de Diego: cuánto cuesta y cómo conseguirla

La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 mm. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional. Según pudo saber El Destape, el costo es de 235 mil pesos.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España. Para adquirir la moneda y otras emisiones conmemorativas del Banco Central de forma presencial en el stand ubicado en Reconquista 250.

Medios de pago en el stand:

Débito

Crédito

Código QR

Pago por transferencia: completá el formulario habilitado y recibirás por correo los datos para transferir. Las compras abonadas por transferencia se retiran exclusivamente en el stand. Presentá tu DNI y el comprobante recibido por correo.