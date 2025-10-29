Efemérides del 29 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 29 de octubre es conmemorado el el Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular.

Cada 29 de octubre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Joseph Pullitzer, la fundación de la base aérea Vicecomodoro Marambio en la Antártida hasta la conmemoración de Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1911 - Fallecimiento de Joseph Pullitzer

En la ciudad de Charleston Harbor, en Carolina del Sur, murió el editor, empresario estadounidense de origen húngaro, quien revolucionó la prensa escrita y es considerado pionero del «infotainment», la mezcla de información y entretenimiento en los periódicos. Creó el prestigioso premio de periodismo que lleva su apellido.

1930 - Nacimiento de Omara Portuondo

La cantante cubana nació en La Habana, una de las grandes representantes de la música caribeña. Ganó fama mundial junto a otros artistas cubanos en el documental Buena Vista Social Club, de Wim Wenders (1999). Ganó un Grammy Latino, entre otros premios. Grabó más de 30 discos.

1950 - Miguel Rugilo

El arquero de Velez Sarsfield se convirtió en el primero en atajar dos penales en un mismo partido en el fútbol argentino al detener los ejecutados para River Plate por el uruguayo Luis Castro y Félix Lousteau, en partido que concluyó con un empate 0-0.

1969 - Vicecomodoro Marambio

Se fundó en la Antártida esa base aérea argentina con el fin de promover la investigación científica y la cooperación internacional en el continente antártico.

Base Marambio.

1971 - Nacimiento de Winona Ryder

En la ciudad de Winona, Minnesota, EEUU, nació la actriz estadounidense Winona Laura Horowitz, ganadora de un premio Globo de Oro, quien actuó en más de 50 películas. Destacó por su papel en la exitosa serie televisiva Stranger things.

1986 - River Plate

En el estadio Monumental de Buenos Aires, el Club Atlético River Plate se consagró por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América al vencer al América de Cali colombiano por 1-0 con gol del delantero Juan Gilberto Funes. River venía de ganar por 2-1 el partido de ida en Colombia, con goles de Funes y Norberto Alonso, mientras que el paraguayo Roberto Cabañas marcó para el América.

2001 - Juan Ramón Riquelme

Boca Juniors vendió al volante ofensivo al Barcelona español en una operación por 26 millones de dólares. El pase se concretó a mediados de 2002.

2002 - Emanuel Ginóbili

El basquetbolista argentino debutó en la Asociación Nacional de Básquetbol (NBA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos con la camiseta de San Antonio Spurs, en un partido con victoria ante Los Ángeles Lakers por 87-82. A lo largo de su carrera, “Manu” Ginobili ganó cuatro campeonatos de la NBA.

Emanuel Ginobili debutó en San Antonio Spurs.

2025 - Día Nacional del Aceitero

Fue instituido en 1988 por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.

2025 - Día Mundial de la Lucha contra el Accidente Cerebrovascular

Fue establecida por la Organización Mundial de la Salud para promover la prevención de esta grave afección, que representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel global.