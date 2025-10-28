Efemérides del 28 de octubre qué pasó un día como hoy

Cristina Kirchner fue electa presidenta el 28 de octubre de 2007.

Cada 28 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Joaquin Phoenix, Julia Roberts y Garrincha hasta la elección de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1908 - Nacimiento de Arturo Frondizi

En la ciudad correntina de Paso de los Libres nació el abogado, periodista y político, presidente de la Nación entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962, cuando fue derrocado por un golpe de Estado militar. Fundó el Movimiento de Integración y Desarrollo.

1933 - Nacimiento de Garrincha

Manuel Francisco Dos Santos, más conocido como Garrincha nació en la ciudad brasileña de Magé. Fue un extraordinario delantero que fue considerado “el mejor gambeteador del mundo” y tan popular como su coetáneo Pelé. Fue campeón con la selección de Brasil en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

1951 - Juan M. Fangio

El piloto argentino gana con la escudería italiana Alfa Romeo el Gran Premio de España en el circuito de Pedralbes, con lo que obtiene su primer título mundial de Fórmula 1, que repetiría en 1954, 1955, 1956 y 1957.

Juan Manuel Fangio.

1955 - Nacimiento de Bill Gates

Nació en la ciudad de Seattle, en Washington. Estados Unidos. El empresario, informático y filántropo estadounidense William Henry Gates III es cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo.

1963 - Nacimiento de Eros Ramazzotti

Eros Luciano Walter Ramazzotti nació en Roma. El cantautor italiano lleva vendidos más de 65 millones de discos en todo el mundo.

1967 - Nacimiento de Julia Roberts

En la ciudad de Smyrna, en Georgia, Estados Unidos, nació la actriz estadounidense, quien lleva ganados 37 premios, entre ellos un Óscar y tres Globo de Oro. Filmó más de 50 películas.

Julia Roberts.

1974 - Nacimiento de Joaquin Phoenix

En San Juan de Puerto Rico nació el actor estadounidense, ganador de un premio Óscar por su papel protagónico en la película Joker. También ganó dos premios Globo de Oro y un Grammy, entre otros galardones.

2007 - Triunfo de Cristina Kirchner

La abogada y ex legisladora Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer elegida Presidenta de la Nación al ganar las elecciones presidenciales con el 45,29% de los votos con la fórmula en la que fue acompañada por Julio Cobos como candidato a vicepresidente. Fue reelegida en 2011 con el 54,11%.

2009 - Independiente reinauguró su estadio

El Club Atlético Independiente reinaugura su estadio con el nombre de Libertadores de América, en partido amistoso con Colón de Santa Fe, que ganó por 3 a 2 con dos goles de Ignacio Piatti y uno de Andrés Silvera. La cancha del “rojo” fue remodelada con fondos de las millonarias ventas de Sergio Agüero al Atlético Madrid español y de Germán Denis al Napoli italiano.

2025 - Día Mundial de la Animación

Es celebrado en conmemoración de la primera proyección pública del Théâtre optique (Teatro Óptico), de Émile Reynaud en el Museo Grevin de París en 1892, antecedente de la cinematografía de animación.