Efemérides del 24 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 24 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la caída de la bolsa en Wall Street, que dio origen a una de las crisis financieras más prolongadas de la historia, hasta la celebración del Día Nacional de la Astronomía.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1915 - El gran clásico porteño

Disputaron por primera vez en la Primera División del fútbol argentino el clásico entre San Lorenzo de Almagro y Huracán, con victoria del equipo de Boedo por 3 a 1 en la cancha de Ferro Carril Oeste.

1929 - Gran Depresión

Ocurrió el “jueves negro” de una fuerte caída de las acciones en el mercado neoyorquino de Wall Street. Cuatro días después sería sucedido por “el martes negro” o “crack del 29” que desata una gran crisis financiera y recesión mundial que durará hasta comienzos de la década de 1940. Fue la más prolongada de la historia, por lo que se la llamó “la Gran Depresión”.

1931 - Sentencia a Al Capone

Condenaron a once años de prisión al gángster estadounidense Alphonse “Al” Capone por evasión de impuestos, delito por el que además debió pagar una multa de 50.000 dólares. Fue perseguido por el contador Eliot Ness y otros agentes federales, a quienes se llamó "Los Intocables" por ser incorruptibles. El agente de la Unidad de Inteligencia del IRS (Fisco) estadounidense Frank J. Wilson fue otro de los que contribuyeron a encarcelar al jefe mafioso, que fue enviado a la prisión de Alcatraz.

1945 - Premio Nobel de Medicina

El médico y científico británico Alexander Fleming recibe el Premio Nobel de Medicina de 1945 por su descubrimiento de la penicilina para combatir bacterias que provocan enfermedades.

1963 - Nacimiento de Rosana

Nació en la localidad de Arrecife, en la isla española de Lanzarote, la cantautora Rosana Arbelo Gopar, quien con el nombre artístico de Rosana vendió más de 10 millones de discos. Ganó más de 30 premios, entre ellos un Gardel.

1985 - Argentinos Junios ganó la Libertadores

En el estadio Defensores del Chaco, en Asunción del Paraguay, el equipo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors gana la Copa Libertadores de América de 1985 al igualar 1 a 1 con el América de Cali colombiano e imponerse por 5-4 en tanda de desempate por penales. Emilio Nicolás Commisso hizo el gol del "Bicho", mientras que Ricardo Gareca empató para el América. En la definición, la figura fue el arquero Enrique Vidallé, quien le detuvo el penal decisivo a Anthony de Ávila.

2005 - Fallecimiento de Rosa Parks

A los 92 años murió en la ciudad estadounidense de Detroit. La activista fue uno de los símbolos de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. En diciembre de 1951 había sido detenida en la ciudad de Montgomery, en Alabama, por negarse a ceder el asiento a un joven blanco en un autobús.

2025 - Día de las Naciones Unidas

Es celebrada esta fecha en conmemoración de la entrada en vigor de la carta orgánica del organismo internacional.

2025 - Día Nacional del Diseñador/a

Conmemora esa fecha de 1966 en la que se graduó la primera diseñadora gráfica argentina, Haydée Stritmatter, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo.

2025 - Día Nacional de la Astronomía

La efeméride recuerda ese día, pero de 1871, en la que se inauguró en Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la Argentina.