Efemérides del 23 de octubre qué pasó un día como hoy

Cada 23 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de grandes músicos como Charly García y Federico Moura hasta la reelección de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1868 - Fallecimiento Mariquita Sánchez de Thompson

La patriota murió en Buenos Aires a los 82 años. Es recordada por su activa participación a favor de la independencia argentina de la corona española. En su casa se entonaron por primera vez las estrofas del Himno Nacional Argentino.

1915 - Marcha de sufragistas

Más de 30.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York para reclamar por el derecho femenino al voto en Estados Unidos, que se pedía desde julio de 1848. Se concretó en agosto de 1920.

1940 - Nacimiento de Pelé

En el municipio de Tres Corazones, en Minas Gerais, Brasil, nació el ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, uno de los mejores y más hábiles delanteros de todos los tiempos. Ganó 19 títulos, entre ellos, los mundiales de fútbol de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970. Murió el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años.

1943 - Nacimiento de Carlos Ulanovsky

Nació en Buenos Aires el periodista, docente e historiador, autor de numerosos libros sobre medios de comunicación, entre ellos el aclamado “Días de radio”.

1947 - Premio Nobel de Medicina

El médico, farmacéutico y catedrático argentino Bernardo Houssay obtiene el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el papel de las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre. Se convirtió así en el primer latinoamericano en recibir ese galardón.

1951 - Nacimiento de Charly García

Nació en Buenos Aires el músico, compositor y cantante Carlos Alberto “Charly” García, una de las figuras más importantes del rock argentino y latinoamericano. Ganó un premio Grammy y seis Carlos Gardel, entre otros galardones. En 2010 fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1951 - Nacimiento de Federico Moura

Nació en Buenos Aires el músico y compositor Federico Moura, vocalista y líder de la banda de rock Virus, uno de cantantes más influyentes de los años ‘80.

1960 - Nacimiento de Puma Goity

Nació en Buenos Aires el actor y humorista Gabriel Eduardo “el Puma” Goity, quien lleva ganados cuatro premios Martín Fierro, un Konex y dos Cóndor de Plata.

1969 - "La página más negra del fútbol"

En el estadio La Bombonera, Estudiantes de la Plata perdió la Copa Europeo-Sudamericana a manos del Milan italiano pese a vencer por 2-1 con goles de Marcos Conigliario y Ramón Aguirre Suárez, mientras que Gianni Rivera descontó para la visita. Fue “la página más negra del fútbol” en Argentina, como llamó la prensa a esa final por su inusitada violencia. El arquero “pincha” Alberto Poletti y sus compañeros Eduardo Manera y Aguirre Suárez fueron presos por agresiones a rivales. Milan se quedó con el título porque había ganado el partido de ida por 3-0.

2011 - Reelección de Cristina Fernández de Kirchner

La abogada y dirigente peronista logró su reelección como Presidenta de la Nación al reunir el 54,11 % de los votos frente al 16,81 % en favor de Hermes Binner, candidato del Frente Amplio Progresista, que ocupó el segundo puesto en las elecciones presidenciales. Fernández es la segunda mujer en ejercer la Presidencia argentina, detrás de María Estela Martínez de Perón (1974-1976), y la primera en ser reelecta.