Efemérides del 22 de octubre qué pasó un día como hoy

La activista Enriqueta Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en Buenos Aires.

Cada 22 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Estela de Carlotto, José Larralde y César Menotti hasta la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la Identidad.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1982 - Ensayos para el tranvía

En La Plata tuvo lugar el primero de los dos ensayos de un servicio de tranvías impulsados con motores eléctricos, para lo cual se tendió un tramo de vías con una línea eléctrica aérea en la avenida 7, entre las calles 45 y 50.

1930 - Nacimiento de Estela de Carlotto

La docente y activista de los derechos humanos Enriqueta Estela Barnes de Carlotto nació en Buenos Aires. Es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre de Laura Carlotto, desaparecida en 1977. Buscó a su nieto durante más de tres décadas hasta que lo encontró en 2014.

1937 - Nacimiento de José Larralde

El cantautor nació en la localidad bonaerense de Huanguelén. Es considerado una de las principales voces del folclore y la música popular argentina. Ganó el premio Konex de Platino de 1995.

1938 - Nacimiento de César Menotti

El ex futbolista y entrenador nació en la ciudad santafesina de Rosario. Dirigió a la selección argentina campeona del Mundial de 1978. Fue el técnico de la selección argentina sub 20 ganadora del Mundial de Japón 1979 y del Huracán campeón del torneo Metropolitano de 1973. Como DT del Barcelona español ganó la Copa del Rey, la Copa de la Liga y la Supercopa de España. También dirigió al Atlético de Madrid, a Boca Juniors y River Plate, entre otros equipos. Murió el 5 de mayo de 2024 a los 85 años.

1945 - Nacimiento de Tom Lupo

El psicoanalista, poeta y locutor de radio Carlos Luis Galanternik nació en la localidad chaqueña de Charata. En los años ‘80 fue el impulsor por radio de las bandas de rock Soda Stereo, Los Redondos, Sumo y Los ratones paranoicos, entre otras. Murió el 4 de mayo de 2020 a los 74 años.

1969 - Lanzamiento de Led Zeppelin II

En Londres se publica el segundo grabado de estudio por la banda británica de hard Rock. Ese álbum lleva vendidas más de 12 millones de copias.

2025 - Día Nacional del Derecho a la Identidad

Fue instituido en 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha para recuperar la verdadera identidad de las niñas y los niños robados a sus familias durante la última dictadura cívico militar.

2025 - Día del Legislador

Esta fecha fue elegida para conmemorar la Asamblea Parlamentaria de la naciente república. Ese mismo día, pero en 1854, inauguraron las sesiones legislativas del Congreso Nacional, después de la sanción de la Constitución un año antes.