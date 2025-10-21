Efemérides del 21 de octubre qué pasó un día como hoy

Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura el 22 de octubre de 1982.

Cada 21 de octubre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de José Hernández hasta el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez y el debut de Carlos Tevez en Boca Juniors.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1833 - Nacimiento de Alfred Nobel

El químico e ingeniero sueco, inventor de la dinamita, nació en Estocolmo. Señalado como “especulador de la guerra”, creó los premios que llevan su nombre para destacar en cada año desde 1901 a quienes "confirieron el mayor beneficio a la humanidad".

1879 - La lámpara eléctrica

El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison consigue que su primera lámpara eléctrica permaneciera encendida durante 48 horas ininterrumpidas. A fines de 1879 comenzó a funcionar en la ciudad estadounidense de Menlo Park, en California, el primer sistema de alumbrado público, construido por Edison.

1886 - Fallecimiento José Hernández

El militar, político, periodista y escritor, autor de "Martín Fierro", obra de la literatura gauchesca argentina, murió a los 51 años en Buenos Aires.

1917 - Nacimiento de Dizzy Gillespie

El trompetista estadounidense, uno de los más grandes de la historia del jazz, nació en el pueblo de Cheraw, en Carolina del Sur, Estados Unidos. En 1956 visitó Buenos Aires, donde grabó con la orquesta de tango de Osvaldo Fresedo.

1925 - Nacimiento de Celia Cruz

La cantante cubana, apodada “la reina de la salsa”, una de las máximas figuras del son, la rumba, el guaguancó, la guaracha y el bolero, nació en La Habana. Ganó dos premios Grammy y cinco Grammy Latino. Grabó 37 discos de estudio.

1929 - Nacimiento de Héctor Tizón

En la localidad jujeña de Yala nació el abogado, escritor y periodista, autor de varias novelas, entre ellas "Fuego en Casabindo", que fue traducida a varios idiomas. Ganó tres premios Konex.

1951 - Derrumbe en la Iglesia San Juan Evangelista

Once feligreses católicos mueren al derrumbarse la cúpula de la iglesia San Juan Evangelista del barrio porteño de La Boca cuando había una misa a la que asistían unas 400 personas.

1971 - Premio Nobel a Pablo Neruda

La Academia Sueca le otorga el prestigioso galardón de Literatura al escritor y poeta chileno "por ser autor de una poesía que da vida al continente americano”.

1982 - Premio Nobel a Gabriel García Márquez

El escritor y periodista colombiano ganó la distinción en Literatura “por la originalidad, influencia e impacto cultural de su obra”. Es el autor de la novela “Cien años de soledad”, traducida a varios idiomas y de la que se vendieron millones de ejemplares en todo el mundo.

2001 - Debut de Carlos Tevez

El delantero, uno de los grandes ídolos “xeneizes", debutó a los 17 años en el equipo de primera división de Boca Juniors, que dirigía Carlos Bianchi. Fue en la derrota por 1-0 en la visita a Talleres de Córdoba.

2025 - Día del Radioaficionado

Es conmemorado por el aniversario de la fundación del Radioclub Argentino en 1921.