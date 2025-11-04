Efemérides del 4 de noviembre qué pasó un día como hoy

El hallazgo de la tumba de Tutankamón ocurrió el 4 de noviembre de 1922.

Cada 4 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el hallazgo de la cripta funeraria y la momia del faraón Tutankamón hasta el campeonato de Racing al obtener la Copa Intercontinental.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1913 - Fallecimiento de Luis A. Huergo

A los 76 años murió en Buenos Aires el ingeniero Luis Augusto Huergo, el primer egresado de la Facultad de Ingeniería en la Argentina y cofundador de la Sociedad Científica Argentina, de la que fue su primer presidente.

1922 - Tutankamón

El arqueólogo y egiptólogo británico Howard Carter encontró cerca de la ciudad de Luxor la cripta funeraria y la momia del faraón Tutankamón, que estaban casi intactas. Fue uno de los grandes hallazgos de la historia de la arqueología. Tutankamón fue el último monarca de la dinastía XVIII, que gobernó Egipto entre 1550 y 1325 antes de Cristo.

1937 - Fallecimiento de Eduardo Holberg

A los 85 años murió en Buenos Aires el médico, naturalista y escritor Eduardo Holmberg, una de las principales figuras de las ciencias naturales en la Argentina.

1963 - Nacimiento de Horacio Elizondo

Nació en el barrio porteño de Villa Crespo el primer argentino en dirigir una final de un Campeonato Mundial de fútbol. Fue en el Mundial de Alemania 2006, que Italia ganó a Francia y en el que expulsó al astro francés Zinedine Zidane por darle un cabezazo al italiano Marco Materazzi.

1964 - Fallecimiento de Ezequiel Martínez Estrada

A los 69 años murió en Buenos Aires el poeta, escritor y ensayista, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1932 y en 1937.

1967 - Racing campeón

En el estadio Centenario de Montevideo, el Racing Club dirigido por Juan José Pizzutti es el primer club argentino en alzar la Copa Intercontinental al vencer por 1-0 al Celtic escocés con gol de Juan Carlos “el Chango” Cárdenas. En ese partido fueron expulsados los racinguistas Alfio Basile y Juan Carlos Rulli. En el Celtic vieron la tarjeta roja Lennox, Johnstone y Hughes.

1969 - Nacimiento de Matthew McConaughey

Nació en la ciudad de Uvalde, Texas, en Estados Unidos, el actor estadounidense y ganador de un premio Óscar y de un Globo de Oro en 2014. Filmó más de 45 películas.

1979 - Crisis de los rehenes

Unos 500 estudiantes iraníes seguidores de la revolución islámica promovida por el ayatolá Ruhollah Jomeini asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 52 estadounidenses. A la “crisis de los rehenes” se atribuye la derrota del demócrata James Carter a manos del republicano Ronald Reagan en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1980.

1995 - Isaac Rabin

El primer ministro israelí Isaac Rabin es asesinado a balazos por el disidente Yigal Amir al concluir una marcha en la Plaza de los Reyes de Tel Aviv en apoyo a los Acuerdos de Oslo firmados con la Organización para la Liberación de Palestina. En 1994 había recibido el Premio Nobel de la Paz​ y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2025 - Día de la UNESCO

Esta fecha es una conmemoración de la firma en 1946 del acuerdo constitutivo del organismo de Naciones Unidas destinado a promover la educación, la ciencia y la cultura.