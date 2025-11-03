Efemérides del 3 de noviembre qué pasó un día como hoy

La explosión en Río Tercero ocurrió el 3 de noviembre de 1995.

Cada 3 de noviembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la explosión de la ciudad cordobesa Río Tercero y el Día del Sándwich.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1639 - Fallecimiento de San Martín de Porres

El monje dominico Martín de Porres Velázquez murió a los 59 años en Lima. Consagró su vida al cuidado de pobres y enfermos. Fue el primer religioso mulato americano en ser declarado santo, en 1962.

1882 - Fallecimiento de Alejandro Bustillo

A los 93 años murió en Buenos Aires el arquitecto, pintor y escultor Alejandro Gabriel Bustillo, autor de grandes obras arquitectónicas como el edificio de la sede central del Banco Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Hotel Llao Llao de Bariloche.

1903 - Newell ´S Old Boys

Un grupo de exalumnos del Colegio e Internado Mercantil Anglo-Argentino de Rosario, más conocido como Colegio Newell, fundó el Club Atlético Newell’s Old Boys, cuna de grandes futbolistas, como el goleador Gabriel Batistuta y el defensor Gabriel Heinze, figuras de la selección argentina.

1934 - Asociación de Fútbol Argentino

Se fundó en Buenos Aires la Asociación del Football Argentino, la actual Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante la fusión de la Liga Argentina de Football con la Asociación Argentina de Football Amateurs y Profesionales.

1957 - Nacimiento de Dolph Lundgren

Nació en el municipio sueco de Spånga el actor, director de cine y guionista Dolph Lundgren, quien alcanzó gran popularidad fuera de Suecia al interpretar al boxeador ruso Ivan Drago en el film Rocky IV, de 1985.

1979 - Nacimiento de Pablo Aimar

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto nació el ex futbolista y entrenador Pablo Aimar, apodado “el payaso”, quien brilló en River Plate y el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos. Fue campeón en el Mundial de Malasia 1997 con la selección argentina sub 20, con la que además ganó los Sudamericanos de 1997 y 1999. Es miembro del cuerpo técnico de la Selección argentina.

Pablo Aimar.

1995 - Explosión en Río Tercero

Murieron siete personas y otras 300 resultaron heridas por el estallido de arsenales de la Fábrica Militar de Armamentos de la ciudad cordobesa de Río Tercero, provocado por tres detonaciones intencionales de explosivos instalados en la empresa propiedad de la estatal Fabricaciones Militares. La explosión causó grandes destrozos en la ciudad del centro de la provincia de Córdoba.

1992 - Fallecimiento de Armando Tejeda Gómez

A los 63 años falleció en Buenos Aires el poeta mendocino Armando Tejada Gómez, figura de la renovación del folklore con el Nuevo Cancionero argentino de 1963. Le puso letra a clásicos del compositor César Isella, como Canción con todos y Canción de las simples cosas.

1996 - Bilardo Vs. Menotti

En La Bombonera se enfrentaron por primera y única vez los entrenadores César Menotti y Carlos Bilardo en medio de la latente polémica sobre los estilos de juego contrapuestos de los dos ex técnicos campeones del mundo con la Selección argentina. El Boca Juniors del “doctor” Bilardo perdió por 1-0 ante el Independiente del "flaco" Menotti con gol de Francisco “Pancho” Guerrero.

2015 - Fallecimiento de José Luis Properzi

En Buenos Aires, a los 48 años, murió el cantante, compositor y baterista José Luis Properzi, apodado “Person”, cofundador y líder de la banda de rock nacional Los Súper Ratones.

2025 - Día Nacional del Artista Plástico

Esta efeméride conmemora la fecha de 1870 en la que falleció el pintor y arquitecto Prilidiano Pueyrredón, uno de los precursores del arte en la Argentina.

2025 - Día Mundial del Sándwich

Es una fecha en honor a John Montagu, lord del almirantazgo británico que inventó el emparedado de carne y otros alimentos puestos entre dos rodajas de pan que se hizo famoso en todo el mundo.