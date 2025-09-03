Efemérides del 3 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Cada 3 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos.

Cada 3 de septiembre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Eduardo Galeano, la inauguración del estadio de Racing Club hasta la conmemoración del Día Mundial de la Higiene de las Manos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1859 - Nacimiento de Jean Jaurès

El historiador, docente y dirigente socialista, fundador del periódico L’Humanité y defensor de posiciones pacifistas, nació en la comuna francesa de Castres.​ Fue asesinado en julio de 1914, poco después del estallido de la Primera Guerra Mundial.

1920 - Nacimiento de León Ferrari

El artista plástico nació en Buenos Aires. Su obra estuvo orientada a denunciar los abusos de poder y la intolerancia en la sociedad. Al momento de su muerte, en 2013, era uno de los cinco artistas plásticos más provocadores e importantes del mundo, según el diario estadounidense The New York Times.

1940 - Nacimiento de Eduardo Galeano

El escritor y periodista uruguayo, uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda y la literatura latinoamericana, nació en la ciudad uruguaya de Montevideo. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina (1971) y Memoria del fuego (1986), fueron traducidos a 20 idiomas.

Eduardo Galeano.

1949 - Nacimiento de José Pekerman

En el municipio entrerriano de Villa Domínguez nació el ex futbolista y entrenador, campeón del mundo con la selección argentina sub 20 en los torneos de Qatar 1995, Malasia 1997 y Argentina 2001. Es el DT más ganador de la historia de los torneos mundiales sub 20.

1950 - Racing Club

Fue inaugurado el estadio “Presidente Perón” de Racing Club, también conocido como “El Cilindro de Avellaneda”. Lo hizo con el partido en el que venció por 1-0 a Vélez Sarsfield con gol de Llamil Simes, victoria que lo llevó a la cima del Campeonato de 1950.

1971 - Juan Domingo Perón

El general y expresidente recibió en su residencia madrileña de Puerta de Hierro los restos de su esposa María Eva Duarte, que habían sido secuestrados de la sede de la Confederación General del Trabajo y sacados clandestinamente de Argentina después del golpe de 1955.

1991 - Fallecimiento de Frank Capra

En la localidad de La Quinta, en California, murió el cineasta ítalo-estadounidense, ganador de tres Premios Óscar y director del filme ¡Qué bello es vivir!, considerado un clásico del cine.

1997 - Martín Palermo

El delantero debutó con la camiseta de Boca Juniors, en la victoria por 1-0 ante el Cruzeiro de Brasil en el partido de la Supercopa Sudamericana 1997 disputado en el estadio La Bombonera. Con 236 goles, Palermo es el máximo goleador de la historia xeneize.

2009 - Michael Jackson

Los restos del músico estadounidense fueron enterrados en el Gran Mausoleo del cementerio Forest Lawn, después de 70 días del fallecimiento del popular astro de la música pop.

2014 - Gimnasia vs. Estudiantes

Los dos equipos empatan 0-0 en el partido de la Copa Sudamericana 2014, el primer clásico platense en un torneo internacional.

2025 - Día del Ferretero

Esta fecha conmemora el nacimiento en 1905 de la Asociación de Ferreterías, Pinturerías y Bazares de la República Argentina.

2025 - Día Mundial de la Higiene de las Manos

Esta fecha fue instituida desde 2009 por la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover medidas de aseo para prevenir enfermedades provocadas por virus y bacterias.