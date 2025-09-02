Efemérides del 2 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Cada 2 de septiembre es celebrado el Día de la Industria.

Cada 2 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Bernardino Rivadavia, la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la celebración del Día de la Industria.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1845 - Fallecimiento de Bernardino Rivadavia

El político rioplatense y primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata (1826-1827) murió a los 65 años mientras estaba exiliado en la ciudad española de Cádiz. Luchó contra las invasiones inglesas de 1806 y fue secretario de Guerra del Primer Triunvirato.

1932 - Nacimiento de Rubén Peucelle

En la localidad bonaerense de Arribeños nació el luchador profesional, apodado El ancho, una de las figuras del programa de lucha libre Titanes en el ring, de gran popularidad en las décadas de los años 60 y 70.

1939 - Nacimiento de Nicolino Locche

En la ciudad mendocina de Tunuyán nació el boxeador Nicolino Felipe Locche, apodado El intocable por su habilidad para esquivar golpes, campeón mundial de la categoría superligero entre 1968 y 1972. Fue uno de los mejores de la historia del pugilismo argentino junto a Carlos Monzón y Víctor Galíndez, entre otros.

1941 - Día de la Industria Argentina

Esta efeméride conmemora la fecha de 1587 en la que hubo la primera exportación de productos elaborados, un embarque que partió del puerto de Buenos Aires hacia Brasil.

1945 - Segunda Guerra Mundial

A bordo del acorazado estadounidense Missouri anclado en la bahía de Tokyo, Japón firmó su rendición incondicional, con lo que termina la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de seis años y un día, el conflicto dejó más de 70 millones de muertos entre militares y civiles.

1946 - Nacimiento de Billy Preston

En la ciudad de Houston, en Texas, nació el músico de soul, quien colaboró con grandes bandas y artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Ray Charles y Elton John, entre otros. Fue apodado el “quinto Beatle” por su destacada labor en las sesiones de grabación del álbum Let It Be.

1962 - Gol 500

El astro brasileño Pelé (Edson Arantes Do Nascimento), uno de los grandes de la historia del fútbol mundial, convirtió el gol número 500 de su carrera al marcar dos tantos para el Santos en el empate 3 a 3 ante San Pablo.

1964 - Nacimiento de Keanu Reeves

En Beirut nació el actor nacionalizado canadiense Keanu Charles Reeves, quien lleva filmadas más de 70 películas, entre ellas las de la exitosa trilogía The Matrix.

1966 - Nacimiento de Salma Hayek

En la ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, nació una de las artistas mexicanas más prominentes en Hollywood. Lleva filmadas más de 60 películas. En 2003 fue nominada al premio Óscar a la mejor actriz y recibió en 2018 el galardón del Festival Internacional de Cine de Venecia.

1973 - Fallecimiento de John R. Tolkien

A los 81 años murió en la ciudad inglesa de Bournemouth el escritor y lingüista británico John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, uno de los referentes de la literatura fantástica. Es el autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El hobbit, El Silmarillion y El Señor de los Anillos.

2011 - Alejandro Sabella

El exfutbolista y entrenador dirigió por primera vez a la selección argentina. Lo hizo en un partido amistoso con Venezuela en la ciudad india de Calcuta con victoria argentina por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi. “Pachorra” Sabella fue el técnico de la selección argentina subcampeona en el Mundial de Brasil 2014.