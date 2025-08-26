Efemérides del 26 de agosto: qué pasó un día como hoy

El escritor Julio Cortázar nació el 26 de agosto de 1914.

Cada 26 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la fundación de la ciudad de Resistencia, el nacimiento de Julio Cortázar y la celebración del Día Mundial del Actor.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1750 - Resistencia

Un grupo de monjes jesuitas fundó el poblado de San Fernando de Río Negro sobre el río Paraná para evangelizar a pueblos originarios de la región del Chaco. Sobre ese asentamiento, luego fundaron en 1878 la ciudad de Resistencia, capital de la provincia de Chaco.

1821 - Universidad de Buenos Aires (UBA)

Fue inaugurada la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más importante del país y una de las más prestigiosas de América Latina.

1886 - Nacimiento de Ceferino Namuncurá

En la localidad rionegrina de Chimpay nació el religioso salesiano de origen mapuche Ceferino Namuncurá, considerado un santo popular argentino desde comienzos del siglo XX. Fue beatificado por el papa Benedicto XVI en 2007 y su canonización está en proceso.

1910 - Nacimiento de Teresa de Calcuta

En la ciudad macedonia de Uskub, actual Skopie, nació la religiosa católica Teresa de Calcuta (Agnes Gonxha Bojaxhiu), símbolo de la lucha contra la pobreza y Premio Nobel de la Paz de 1979. Fue beatificada en 2003 por el papa Juan Pablo II y declarada santa por el papa Francisco en 2016.

1914 - Nacimiento de Julio Cortázar

En el municipio belga de Ixelles nació el escritor y profesor argentino Julio Florencio Cortázar, uno de los autores más destacados de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Varias películas están basadas en sus cuentos, como La cifra impar, Blow up, Mentiras piadosas y El perseguidor.

1971 - Nacimiento de Thalía

La actriz y cantante mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda nació en la Ciudad de México. Con el nombre artístico de Thalía lleva vendidos más de 25 millones de discos. Es popularmente conocida como "la reina de las telenovelas".

1974 - Nacimiento de Joaquín Furriel

En la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora nació el actor Joaquín Alejandro Furriel, ganador de once premios, entre ellos tres ACE y un Martín Fierro. Trabajó en 13 películas y 19 ciclos de televisión.

Joaquín Furriel.

1978 - Fallecimiento de “Charro” Moreno

A los 62 años murió en Buenos Aires el exfutbolista José Manuel "Charro" Moreno, figura de "La máquina" de River Plate entre 1930 y 1940, y uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino. El "Charro" jugó una temporada en Boca Juniors en 1950, luego de su paso por el fútbol colombiano y chileno.

2025 - Día Internacional contra el Dengue

Esta efeméride fue instituida por la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia en la prevención de esa enfermedad que se transmite por mosquitos. Se calcula que un tercio de la población mundial está bajo riesgo directo de contraer dengue.

2025 - Día Mundial del Actor

Esta fecha recuerda a San Ginés, actor y notario romano decapitado en 303 o 308, según diferentes fuentes históricas, por negarse a transcribir un edicto del emperador Diocleciano para perseguir a los cristianos. En Argentina se celebra también el segundo lunes de mayo.