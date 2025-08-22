Efemérides del 22 de agosto: qué pasó un día como hoy

Lautaro Martínez nació el 22 de agosto de 1997.

Cada 22 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación de la Cruz Roja Internacional, la masacre de Trelew hasta la celebración del Día Internacional del Folclore.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1864 - Cruz Roja

Con la firma del Convenio de Ginebra fue creada en esa ciudad suiza la Cruz Roja Internacional con el objetivo de asistir a víctimas de conflictos bélicos.

1951 - Eva Perón

Una multitud reunida frente a la actual sede de los ministerios de Salud y Desarrollo Social reclamó a María Eva Duarte de Perón para que acompañe al presidente Juan Domingo Perón en la fórmula para su reelección. “Hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su corazón”, les respondió en el llamado “día del renunciamiento histórico”.

1961 - Nacimiento de Andrés Calamaro

En Buenos Aires nació el cantautor, músico y productor discográfico, uno de los iconos del rock argentino por su paso por la banda Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista. Además es reconocido por su influencia en el rock español por su labor con Los Rodríguez. Ganó cinco premios Grammy Latinos y tres Konex.

1972 - Masacre de Trelew

Murieron fusilados 16 miembros de organizaciones peronistas y de izquierda detenidos en la base naval Almirante Zar, vecina a la ciudad chubutense de Trelew, luego de una fuga de la cárcel de Rawson. Otros tres prisioneros sobrevivieron al ataque, perpetrado en la madrugada por tres oficiales navales.

La Masacre de Trelew.

1974 - Nacimiento de Agustín Pichot

En Buenos Aires nació el exjugador de rugby y figura de la selección argentina Los Pumas, con la que jugó en cuatro Copas del Mundo. Fue el capitán del equipo que logró el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

1994 - Constitución Nacional

Aprobaron en la ciudad de Santa Fe una reforma a la Constitución Nacional que estableció la elección del presidente por voto directo y acortó su mandato de 6 a 4 años, con la posibilidad de reelección por un período consecutivo. Además, estableció la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, entre otras reformas.

1997 - Nacimiento de Lautaro Martínez

En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca nació el delantero que empezó su carrera profesional en Racing Club y en la actualidad juega en el Inter italiano. Forma parte de la selección argentina luego de su paso por la sub 20.

2000 - River Plate

Con Américo “Tolo” Gallego en la dirección técnica, River Plate ganó por primera vez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, al vencer por 2-1 al Flamengo brasileño con goles de Pedro Saravia y Martín Cardetti, en partido por la fase de grupos de la Copa Mercosur.

2010 - 33 mineros

Rescatistas comprobaron que están con vida 33 mineros atrapados a 720 metros de profundidad en la mina San José, en el norte de Chile, luego del derrumbe del 5 de agosto de 2010. Los 33 mineros, que habían sobrevivido racionando la comida y el agua durante 17 días, fueron rescatados el 13 de octubre en una operación que vieron por televisión unos 1.200 millones de espectadores de todo el mundo.

2025 - Día Internacional del Folclore

Esta efeméride fue instituida en 1960 durante el Primer Congreso Internacional de ese género musical realizado en Buenos Aires.