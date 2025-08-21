Efemérides del 21 de agosto: qué pasó un día como hoy

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo sobre voto femenino el 21 de agosto de 1946.

Cada 21 de agosto se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el robo de La Mona Lisa del Museo del Louvre de París, la sanción de la ley que permitió el voto femenino en Argentina hasta la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1862 - Nacimiento de Emilio Salgari

En la ciudad italiana de Verona nació el escritor, marino y periodista, creador de grandes novelas de aventuras. Sus personajes más populares son el pirata Sandokan y el Corsario Negro, que alimentaron la imaginación de millones de lectores en todo el mundo.

1911 - La Mona Lisa

El italiano Vincenzo Peruggia, exempleado del Museo del Louvre de París, robó la pintura La Mona Lisa (La Gioconda), de Leonardo Da Vinci. La pintura fue recuperada dos años y cuatro meses después con la captura del ladrón, quien adujo que solo pretendía devolver la obra de Da Vinci a “su verdadera patria”, Italia.

1940 - León Trotsky

Al día siguiente de haber sufrido un atentado, a los 60 años, murió en Ciudad de México el dirigente marxista y uno de los líderes de la Revolución Rusa. Estaba exiliado y perseguido por el régimen soviético de Josef Stalin, quien había ordenado su asesinato.

El dirigente marxista León Trotski.

1946 - Voto femenino

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo sobre voto femenino, que fue promulgado como ley 13.010 el 23 de septiembre de 1946. Las mujeres argentinas votaron por primera vez en las elecciones de 1951.

1984 - Boca Juniors

El Barcelona español goleó por 9 a 1 a Boca Juniors en partido por la Copa Joan Gamper disputado en el estadio Camp Nou, la derrota más abultada en la historia del equipo xeneize. El “gol del honor” boquense lo marcó el uruguayo Fernando Morena de penal, cuando el Barcelona ya ganaba 7 a 0.

1986 - Nacimiento de Usain Bolt

En el distrito de Trelawny, en Jamaica, nació el exatleta jamaiquino, ganador de once títulos mundiales y ocho olímpicos como velocista. Bolt es uno de los siete atletas que han ganado títulos en todas las categorías del atletismo.

1997 - Be here now

La banda británica de rock Oasis, ícono del subgénero britpop, publicó Be here now, su tercer disco, que vendió 520.000 copias en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Lleva vendidos más de 18 millones de discos.

2010 - Fallecimiento de Rodolfo Fogwill

A los 69 años murió en Buenos Aires el escritor y sociólogo, autor de 27 libros entre novelas, cuentos y poesía. Ganó un premio Konex en 2004.

2015 - Fallecimiento de Daniel Rabinovich

A los 71 años murió en Buenos Aires el escribano, actor y humorista, cofundador Les Luthiers y uno de sus miembros más populares. Actuó en siete películas y trabajó en ocho programas de televisión.

2025 - Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo

Esta efeméride fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas en homenaje y apoyo a las personas damnificadas por actos terroristas.