Efemérides del 20 de agosto: qué pasó un día como hoy

Cada 20 de agosto es celebrado el Día Internacional de las Papas Fritas.

Cada 20 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la Masacre de Fátima, el nacimiento de Demi Lovato, el fallecimiento de Chicha Mariani y la celebración del Día Mundial de las Papas Fritas.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1915 - Fallecimiento de Paul Ehrlich

El médico y bacteriólogo murió a los 61 años murió en la ciudad alemana de Hamburgo. Fue el autor del primer tratamiento eficaz contra la sífilis. En 1908 recibió el Premio Nobel de Medicina compartido con su colega ruso Ilya Mechnikov en reconocimiento a su trabajo en química inmunológica.

1939 - Boca Juniors

Para evitar confusiones con las camisetas, el xeneize jugó el primer tiempo del partido con goleada por 4-0 a Tigre con la casaca de Newell 's Old Boys, mientras que en el complemento usó la de Ferro Carril Oeste, una de las tantas páginas insólitas de la historia del fútbol argentino.

1940 - León Trotsky

El exiliado dirigente marxista Lev Davídovich Bronstein, uno de los líderes de la Revolución Rusa de 1917, sufrió un atentado en su casa del distrito de Coyoacán de Ciudad de México que le costaría la vida un día después. El atentado fue cometido por el comunista español Ramón Mercado por orden del régimen soviético de Josef Stalin.

León Trotsky.

1948 - Nacimiento de Robert Plant

En la ciudad de West Bromwich, en Inglaterra, Reino Unido, nació el músico y compositor británico, vocalista de la banda británica Led Zeppelin y figura icónica de la historia del rock.

1976 - Masacre de Fátima

En un camino de tierra vecino al ramal Pilar de la ruta Panamericana, aparecieron los cadáveres dinamitados de 20 varones y 10 mujeres, todos jóvenes que habían estado detenidos en un centro clandestino de la Policía Federal. Tres expolicías federales fueron condenados en 2008 por la llamada Masacre de Fátima, uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

1992 - Nacimiento de Demi Lovato

En la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, nació la actriz y cantante estadounidense Demetria Devonne Lovato, ganadora de unos 160 premios en lo que va de su carrera. Lleva grabados seis discos y filmadas nueve películas.

2008 - Vuelo 5022 Spanair

El vuelo 5022 de la aerolínea española Spanair, con 172 pasajeros a bordo, cayó sobre la pista del aeropuerto madrileño de Barajas a poco de su despegue, siniestro en el que murieron 154 personas. Fue uno de los más graves siniestros aeronáuticos ocurridos en España.

2018 - Fallecimiento de Chicha Mariani

En la ciudad bonaerense de La Plata, a los 94 años, murió la dirigente humanitaria María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, una de las fundadoras y segunda presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

2025 - Día Mundial de las Papas Fritas

Esta fecha surgió para celebrar a la clásica receta, que es motivo de disputa entre dos naciones. Los franceses aseguran que las inventaron a fines del siglo XVIII se vendían sobre el Pont Neuf de París, mientras que los belgas sostienen que nacieron en la ciudad de Namur en el invierno de 1680. Se desconoce quién decidió proclamar al 20 de agosto como la efeméride.