Efemérides del 18 de agosto: qué pasó un día como hoy

Cada 18 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el asesinato de Federico García Lorca, el funeral de Elvis Presley hasta el nacimiento de Esteban Cambiasso.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1936 - Asesinato de Federico García Lorca

En medio de la rebelión franquista contra la República de España, el poeta y dramaturgo español fue fusilado en una carretera, a las afueras de la localidad granadina de Víznar. Fue el de mayor influencia y popularidad de habla hispana del siglo XX. Fue asesinado a la edad 38 años, acusado de ser “espía rojo”. En Buenos Aires, García Lorca estrenó sus célebres obras teatrales Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernarda Alba.

1936 - Nacimiento de Robert Redford

En la ciudad de Santa Mónica, en California, nació el actor y cineasta estadounidense, ganador de dos Premios Óscar y de un Globo de Oro. Filmó más de 50 películas, entre las que se destacan El Golpe, El Gran Gatsby y Propuesta indecente.

1943 - Nacimiento de Norma Pons

En la ciudad santafesina de Rosario nació la actriz y vedette Norma Delia Orizi, una de las grandes comediantes argentinas y estrella de los teatros de la avenida Corrientes en la década de 1980. Trabajó en 18 películas.

1952 - Nacimiento de Juan Leyrado

El actor nació en Buenos Aires. Fue el ganador de dos premios Martín Fierro por su labor en exitosos programas de televisión como Alta Comedia, Matrimonios y algo más y Gasoleros, entre otros.

1977 - The Police

La banda de rock británica se presentó por primera vez como trío, en un recital en el Rebecca's Club de la ciudad inglesa de Birmingham. Formada por el cantante y compositor Sting (Gordon Matthew Sumner), el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, la banda fue la más popular de la corriente New Wave en la década de 1980.

1977 - Elvis Presley

Alrededor de 75.000 fans asistieron a los funerales de Elvis Presley en Graceland, la mansión del "Rey del rock" en la ciudad estadounidense de Memphis. Los restos del músico descansan en el cementerio de Forest Hill.

1980 - Nacimiento de Esteban Cambiasso

En la ciudad bonaerense de San Fernando nació el exfutbolista y uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol argentino. Surgió en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y brilló en Independiente, River Plate, el Real Madrid español y el Inter italiano. Fue campeón con la selección argentina sub 20.

1996 - Vélez Sársfield

El club se consagró bicampeón del fútbol argentino al empatar sin goles ante Independiente en el estadio José Amalfitani. En el bicampeón, brillaban el arquero paraguayo José Luis Chilavert, el delantero José “Turu” Fores, y el mediocampista Christian Bassedas.

2016 - Los Leones

La selección argentina de hockey masculino ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 al vencer a la de Bélgica por 4 a 2.