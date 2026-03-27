Efemérides del 27 de marzo: qué pasó un día como hoy

Domingo Cavallo y Carlos Menem.

Cada 27 de marzo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Enrique Santos Discépolo, Abelardo Castillo, Charly Alberti y Xuxa hasta el inicio de la Convertibilidad en el país y la celebración del Día Mundial del Teatro.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1871 - Inglaterra vs. Escocia

Las selecciones jugaron en la ciudad de Edimburgo el primer partido internacional de rugby, que fue ganado por los escoceses. En enero de 1871 se había fundado la Rugby Football Union de Inglaterra, la primera de ese deporte y que tenía 22 clubes afiliados.

1901 - Nacimiento de Enrique Santos Discépolo

En Buenos Aires nació el compositor, músico de tango y dramaturgo, autor de los célebres tangos Yira, yira (1929), Cambalache (1934) y Uno (1943).

1935 - Nacimiento de Abelardo Castillo

Nació en Buenos Aires el escritor, ganador de cuatro Premios Konex, que tuvo gran influencia en la literatura nacional del siglo XX. Con Liliana Heker fundó en 1961 la revista literaria El Escarabajo de Oro, considerada una de las más representativas de la generación del ‘60.

1963 - Nacimiento de Charly Alberti

En Buenos Aires nació el músico y baterista de la popular banda de rock Soda Stereo y es el fundador del grupo ambientalista R21 para una Latinoamérica sustentable.

1963 - Nacimiento de Quentin Tarantino

El guionista, director y productor de cine estadounidense nació en la ciudad de Knoxville, en Tennessee. Fue ganador de los Premios Óscar y Globo de Oro de 1995 por el filme Pulp Fiction, y de 2013 por Django desencadenado. También ganó el Globo de Oro 2020 por el filme Había una vez en Hollywood.

1963 - Nacimiento de Xuxa

En el municipio brasileño de Santa Rosa nació la cantante, modelo y conductora de televisión Maria da Graça “Xuxa” Meneghel, quien en la década de los años 90 ganó popularidad con el programa de televisión infantil El show de Xuxa con el apodo de la Reina de los bajitos.

Xuxa.

1970 - Nacimiento de Mariah Carey

La cantante, compositora y productora musical estadounidense nació en Nueva York. Es destacada por su registro vocal y ganadora de cinco Grammy, entre otros premios. Vendió más de 200 millones de discos y actuó en nueve películas y en tres series estadounidenses de televisión.

1970 - Sentimental journey

En el Reino Unido salió a la venta el primer disco solista de Ringo Starr, exbaterista de la legendaria banda británica de pop rock The Beatles.

1973 - Marlon Brando

El actor estadounidense rechazó el premio Óscar por su interpretación del jefe mafioso Don Vito Corleone en la película El Padrino. Lo hizo para repudiar “el maltrato” a los pueblos originarios de Estados Unidos en el cine de Hollywood.

1975 - Nacimiento de Fergie

En la localidad de Hacienda Heights, en California, nació la cantante estadounidense Fergie Duhamel. Formó parte de las bandas pop Wild Orchid y The Black Eyed Peas, y lleva ganados 16 premios.

1987 - Video de U2

Miles de fans de la banda irlandesa de rock U2 participaron de la grabación del videoclip de Where the streets have no name en la terraza de una licorería de la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Es una de las canciones del álbum The Joshua Tree lanzado ese año por la banda liderada por Bono.

1991 - Convertibilidad

El presidente Carlos Menem promulgó la ley de Convertibilidad del peso con el dólar con una relación de “uno a uno”, impulsada por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. La “convertibilidad” fue derogada en 2002, en medio de las secuelas de la profunda crisis que un año antes provocó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

2003 - Roberto Lavagna

El ministro de Economía Roberto Lavagna anunció “el fin del Corralito” financiero que retuvo depósitos bancarios y que había sido dictado en 2001 por su antecesor Cavallo, durante la presidencia de Fernando De la Rúa.

2020 - Bendición papal en una plaza vacía

En pleno avance de la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco encabezó una histórica bendición Urbi et Orbi ante una Plaza de San Pedro completamente vacía. La imagen, inédita, reflejó la magnitud de la crisis sanitaria global. El Pontífice pronunció su homilía en los primeros días del brote, cuando Italia se consolidaba como el principal foco de contagios en Europa, en un mensaje cargado de preocupación, fe y llamado a la solidaridad.

2026 - Día Mundial del Teatro

Esta fecha celebra la contribución de ese arte milenario al enriquecimiento de la cultura en todo el mundo. Fue creado en 1961, por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro.