Efemérides del 25 de agosto: qué pasó un día como hoy

Cada 25 de agosto se celebra el Día Mundial del Peluquero.

Cada 25 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Truman Capote y de Friedrich Nietzsche hasta el Día del Peluquero.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1900 - Fallecimiento de Friedrich Nietzsche

A los 55 años murió en la ciudad alemana de Weimar el filósofo, poeta y filólogo Friedrich Wilhelm Nietzsche, uno de los intelectuales más influyentes en la cultura occidental y autor de Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie, al que se considera su obra maestra.

1930 - Nacimiento de Sean Connery

En la ciudad de Edimburgo nació el actor escocés y productor de cine, ganador de un premio Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro. Es uno de los actores que encarnó al personaje de James Bond en la popular saga de filmes sobre el agente 007 del servicio secreto británico. Filmó más de 70 películas.

1949 - Nacimiento de Gene Simmons

En la ciudad israelí de Haifa nació el músico, compositor y cantante Chaim Witz, más conocido como Gene Simmons, bajista y vocalista de la banda de rock estadounidense Kiss, a la que fundó junto con el guitarrista estadounidense Paul Stanley.

1954 - Nacimiento de Elvis Costello

Nació en Londres el músico, cantante y compositor británico Declan Patrick MacManus, conocido con el nombre artístico de Elvis Costello, autor de más de 300 canciones que lleva editados 40 álbumes y ganador de un premio Grammy.

1958 - Nacimiento de Tim Burton

En la ciudad de Burbank, en California, nació el director y productor de cine estadounidense Timothy “Tim” Burton, ganador de un premio Emmy y un Globo de Oro. Lleva filmadas más de 30 películas, entre ellas las exitosas Charlie y la fábrica de chocolate y El gran pez.

1970 - Nacimiento de Claudia Schiffer

En el municipio alemán de Rheinberg nació la modelo Claudia Schiffer, quien llegó a ser una de las más cotizadas del mundo. Fue una de las “supermodelos” de la década de 1990 junto a la británica Naomi Campbell y la estadounidense Cindy Crawford.

1984 - Fallecimiento de Truman Capote

A los 59 años murió a la ciudad de Los Ángeles, en California, el escritor y periodista estadounidense Truman Streckfus Persons, autor de las novelas Desayuno en Tiffany's, llevada al cine en 1961, y A sangre fría, considerada iniciadora del género “no ficción”.

2012 - Fallecimiento de Neil Armstrong

A los 82 años murió en la ciudad de Cincinnati, en Ohio, el ingeniero espacial y astronauta estadounidense, comandante de la misión Apolo XI de la NASA, quien se convirtió en el primer humano en pisar el suelo lunar el 21 de julio de 1969.

2025 - Día Mundial del Peluquero

Esta fecha conmemora la fecha de 1270 en la que murió el rey Luis IX de Francia, quien en su reinado declaró “hombre libre” a su peluquero personal, por lo que esa profesión dejó de ser “plebeya”. En Argentina comenzó a celebrarse en 1877, cuando fundaron la Sociedad de Barberos y Peluqueros.