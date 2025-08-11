Efemérides del 11 de agosto: qué pasó un día como hoy

Gustavo Cerati nació el 11 de agosto de 1959.

Cada 11 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Gustavo Cerati, el fallecimiento de Robin Williams hasta la celebración del Día de la Nutricionista.

1906 - Eugene Lauste

El inventor francés, junto con el australiano Robert Haines y el británico John Pletts, presentó en la Oficina de Patentes del Reino Unido en Londres el patentamiento de un procedimiento de película sonora, el primer paso hacia una nueva era del cine. La patente fue concedida en 1907.

1959 - Nacimiento de Gustavo Cerati

En Buenos Aires nació el cantautor, compositor, productor discográfico y líder de la banda de rock Soda Stereo, considerado uno de los músicos más influyentes del rock latinoamericano. Ganó 19 premios Grammy Latino y tres Gardel de Oro.

1965 - Nacimiento de Sergio Vigil

El exjugador y entrenador de hockey sobre césped nació en Buenos Aires. Fue ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 como técnico de la selección argentina Las Leonas. También dirigió la selección argentina de hockey masculino.

1967 - Nacimiento de Enrique Bunbury

En la ciudad española de Zaragoza nació el cantante y compositor Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy, líder de la banda de rock Héroes del Silencio y uno de los músicos más influyentes en España.

1989 - Nacimiento de Úrsula Corberó

La actriz nació en el pueblo de Sant Pere de Vilamajor, en Barcelona, España. Es famosa por interpretar el personaje de Tokio en la exitosa serie por streaming La Casa de Papel. También se destacó en las series de televisión Física o química y La embajada.

1996 - Pablo Aimar

El mediocampista de ataque debutó a los 16 años en la Primera División de River Plate. Lo hizo en la derrota como visitante ante Colón de Santa Fe por 1 a 0. El “Payaso” Aimar, quien brilló en el Valencia y el Zaragoza españoles, entre otros equipos, fue campeón con la selección argentina sub-20 en el Mundial de Malasia 1997.

2007 - Fallecimiento de Roberto Maidana

A los 79 años murió en Buenos Aires el periodista y locutor, conductor de exitosos programas de noticias en canal 13 y la televisión pública y ganador de un premio Konex en 1987.

2014 - Fallecimiento de Robin Williams

Muere en el pueblo de Paradise, en California, Estados Unidos, a los 63 años, el actor y comediante estadounidense. Fue ganador de un premio Óscar, cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy. Ganó fama por su papel protagónico en el filme Buenos días Vietnam!.

2019 - Elecciones Primarias

La fórmula presidencial del Frente de Todos, formada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ganó las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el 49,49% de los votos.

2025 - Día del Nutricionista

Esta efeméride conmemora la fecha de 1887 en la que nació el médico Pedro Escudero, fundador y director del Instituto Nacional de Nutrición. Se lo considera “el padre de la nutrición en América”.