Efemérides del 8 de agosto: qué pasó un día como hoy

The Beatles se tomaron la foto en Abbey Road el 8 de agosto de 1969.

Cada 8 de agosto se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación de la provincia de Chaco, la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate hasta la celebración del Día Mundial del Orgasmo Femenino.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1883 - Nacimiento de Emiliano Zapata

En el poblado de Anenecuilco, en Morelos, México, nació el caudillo militar Emiliano Zapata Salazar, una de las figuras más importantes de la Revolución Mexicana y símbolo de la resistencia campesina en su país. Dentro del movimiento revolucionario, comandó al “Ejército Libertador del Sur” y fue llamado “Caudillo del Sur”.

1937 - Nacimiento de Jorge Cafrune

En la ciudad jujeña de Perico nació el cantante folclórico Jorge Antonio Cafrune, uno de los más populares de su tiempo y promotor de grandes artistas como José Larralde y Mercedes Sosa. Fue además investigador, recopilador y difusor de la cultura nativa.

1951 - Provincia de Chaco

El Congreso sancionó la ley 14.037 para la creación de una nueva provincia con jurisdicción en el por entonces Territorio Nacional del Chaco. La nueva provincia fue creada en diciembre de 1952 luego de una asamblea constituyente que dictó su constitución y la nombró "Presidente Perón", actual Chaco.

1956 - Nacimiento de Cecilia Roth

En Buenos Aires nació la actriz ganadora de 14 premios, entre ellos dos Martín Fierro y otros tantos Goya. Lleva filmadas 37 películas, entre ellas las exitosas Qué hice yo para merecer esto y Todo sobre mi madre, dirigidas por el español Pedro Almodóvar.

Cecilia Roth.

1963 - Robo del siglo

Una banda asaltó al tren postal Glasgow-Londres en un puente ferroviario cercano a la ciudad inglesa de Aylesbury y se lleva unos 2,6 millones de libras esterlinas, una suma extraordinaria para la época. No se logró recuperar la mayor parte del botín del “robo del siglo”, como lo llamó la prensa británica.

1969 - Abbey Road

Se tomó la foto para el duodécimo álbum de estudio de la banda británica The Beatles en la que sus cuatro miembros cruzan la calle homónima en las afueras de Londres, cerca de la sede de los estudios de grabación de igual nombre. Abbey Road, publicado en 1969, fue el último álbum de estudio de la banda.

1974 - Richard Nixon

El presidente de Estados Unidos anunció desde el Salón Oval de la Casa Blanca que renunciaría a su cargo luego del escándalo Watergate, como se llama al desatado por el espionaje y robo de documentos en oficinas del opositor Partido Demócrata en el complejo edilicio Watergate de Washington.

1981 - Nacimiento de Roger Federer

En la ciudad suiza de Basilea nació el tenista, uno de los mejores de la historia de ese deporte, quien lleva ganados 20 torneos Grand Slam. Fue número 1 del mundo por un tiempo récord de 310 semanas. Ahora ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales.

2010 - Colombia y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas

Luego de fuertes disputas, Colombia y Venezuela restablecieron relaciones diplomáticas al calor de la mediación del presidente argentino, Néstor Kirchner, en su carácter de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

2025 - Día Mundial del Orgasmo Femenino

Esta celebración, que data de 2006, promovido por el brasileño José Arimateia Dantas Lacerda, edil del pueblo de Esperantina, a raíz de un estudio que mostraba como “problema de salud pública” el hecho de que el 28% de las mujeres del estado de Piauí era incapaz de obtener placer con el sexo. La celebración se popularizó mediante mensajes en redes sociales.