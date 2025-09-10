Efemérides del 10 de septiembre: qué pasó un día como hoy

Luego de 42 años expuesta en Nueva York, el cuadro Guernica del pintor español Pablo Picasso regresó a España el 10 de septiembre de 1981.

Cada 10 de septiembre se celebran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la creación de la provincia de Corrientes, el fallecimiento de Juan José Paso, el retiro del piloto Michael Schumacher hasta la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Suicidio.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1814 - Corrientes

El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, creó la provincia de Corrientes, que incluía a territorios de la actual Misiones. Es una de las 14 provincias originales de la Confederación Argentina.

1833 - Fallecimiento de Juan José Paso

A los 75 años murió en Buenos Aires el doctor en leyes y político, quien fue secretario de la Primera Junta de Gobierno autónomo de España en 1810. Formó parte de los triunviratos de las Provincias Unidas del Río de la Plata constituidos en 1811 y 1812.

1911 - Nacimiento de Nelly Omar

En la ciudad bonaerense de Guaminí nació la actriz y cantante de folclore y tangos Nilda Elvira Vattuone, quien recibió varios premios y honores en su larga carrera artística. Fue declarada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires en 1996 y Embajadora del Tango designada en 2010 por la Secretaría de Cultura.

1943 - Nacimiento de Jorge Pinchevsky

El violinista de música clásica, folclore, tango y rock nació en la ciudad santafesina de Rosario. Formó parte de bandas pioneras del rock argentino de la década de 1970, como La Cofradía de la Flor Solar y Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Fue el violinista con mayor renombre en el rock argentino.

1945 - Nacimiento de José Feliciano

En el pueblo portorriqueño de Lares nació el músico y cantautor, quien grabó más de 600 canciones y vendió más de 50 millones de discos. Es considerado el primer hispanoamericano en introducirse al mercado de la música en inglés y pionero en incluir en sus discos algún dueto con otros artistas.

1950 - Nacimiento de Joe Perry

En la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, nació el músico y compositor estadounidense Anthony Joseph Pereira, guitarrista de la banda de hard rock Aerosmith, con la que vendió más de 200 millones de discos.

1960 - África olímpica

El etíope Abebe Bikila ganó la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma, con lo que se convirtió en el primer africano en recibir una medalla de oro olímpica. Corrió descalzo los 42 kilómetros de la prueba y marcó el récord de 2 horas, 15 minutos y 16 segundos. Cuatro años más tarde y con zapatillas, repitió su triunfo en la competencia de Tokio 1964.

1975 - Alive!

La banda de rock estadounidense lanzó su primer disco de un recital en vivo que lo catapultaría a la fama mundial. Era el cuarto álbum de Kiss y es considerado un hito en las ventas de álbumes de rock grabados en vivo.

1981 - Guernica de Picasso

Luego de 42 años expuesta en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el cuadro Guernica del pintor español Pablo Picasso regresó a una España que había recuperado la democracia después de la dictadura franquista. Se expuso primero en el Casón del Buen Retiro de Madrid hasta 1992, cuando pasó al también madrileño Museo Reina Sofía, donde se encuentra en la actualidad.

2001 - Michael Jackson

El astro estadounidense del pop rock brindó en el Madison Square Garden de Nueva York el que sería su último concierto. Lo hizo para conmemorar sus 30 años como solista y para lanzar su álbum Invincible.

2006 - Michael Schumacher

El piloto alemán de automovilismo, el más laureado en la historia de Fórmula 1 con siete campeonatos ganados, anunció su retiro. Lo hizo al ganar en Monza el Gran Premio de Italia con la escudería Ferrari cuando faltaban tres carreras para concluir el campeonato de 2006.

2025 - Día Mundial de Prevención del Suicidio

Esta efeméride fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se calcula que cada año se suicida casi un millón de personas, lo que supone una tasa global de una muerte cada 40 segundos.