Efemérides del 8 de septiembre: qué pasó un día como hoy

María Soledad Morales murió el 8 de septiembre de 1990.

Cada 8 de septiembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el crimen de María Soledad Morales, el fallecimiento de Walter Olmos hasta la celebración del Día Internacional del Periodista.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1938 - Fallecimiento de Agustín Magaldi

A los 39 años murió en Buenos Aires el cantante de tangos, uno de los más populares de la historia del género, a quien se recuerda por haber apadrinado la carrera artística de María Eva Duarte.

1966 - Star Trek

La cadena estadounidense de televisión NBC emite el primer episodio de la serie Star Trek, que se convertiría en una de las más populares del siglo XX y en clásico de la ciencia ficción llevado al cine. La saga continúa hoy con nuevas series, filmes y juegos de video sobre los avatares de la Federación de Planetas Unidos.

1978 - Fallecimiento de Torre Nilsson

A los 54 años murió en Buenos Aires el guionista, realizador y productor cinematográfico Leopoldo Torre Nilsson, uno de los más representativos del cine argentino. Filmó más de 30 películas, entre ellas las celebradas Un guapo del 900, El santo de la espada y Boquitas pintadas.

1990 - Crimen de María Soledad Morales

La estudiante de 17 años fue asesinada en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, crimen que causó un fuerte impacto en la opinión pública de todo el país. En 1998 fue condenado su novio Luis Tula, a nueve años de prisión; mientras que Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel Luque, recibió una pena de 21 años.

1990 - Gabriela Sabatini

La tenista argentina ganó el Abierto de Estados Unidos 1990 al vencer a la alemana Steffi Graf, por entonces número uno del mundo. “Gaby” Sabatini es la única tenista argentina ganadora del Abierto de Estados Unidos.

1998 - Marcelo Bielsa

El entrenador asumió la dirección de la selección argentina en reemplazo de Daniel Passarella. Bielsa dirigió 85 partidos con una marca de 56 triunfos,18 empates y 11 derrotas. En febrero de 1999, dirigió su primer partido con victoria argentina ante Venezuela por 2-0 con goles de Walter Samuel y Marcelo Gallardo.

2002 - Fallecimiento de Walter Olmos

A los 20 años murió de un disparo en la cabeza el cantante de cuarteto en un confuso episodio ocurrido en Buenos Aires, cuando festejaba con familiares y amigos su último concierto. Olmos era considerado una de las promesas del cuarteto después del fallecimiento del popular Rodrigo Bueno.

2019 - Fallecimiento de Camilo Sesto

En Madrid, a los 72 años, murió el cantante y compositor español Camilo Blanes Cortés, una de las voces más representativas de la balada romántica y la música pop de España. Fue además muy popular en varios países de América Latina. Vendió más de 70 millones de discos.

2025 - Día Internacional de la Alfabetización

Esta efeméride fue instituida en 1966 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover el derecho a la educación y afrontar los desafíos en la lucha contra el analfabetismo.

2025 - Día Nacional del Agricultor

Recuerda la fecha de fundación de Esperanza, la primera colonia agrícola de la Argentina, situada a 38 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

2025 - Día Internacional del Periodista

Es un homenaje al periodista checo Julius Fucik, ejecutado por el régimen nazi en Berlín el 8 de septiembre de 1943.