El crudo audio de Luna sobre Luarta, el doble femicida que la asesinó: “Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

La escalada de violencia de Pablo Laurta contra su ex, Luna Giardina, culminó con su asesinato. En los últimos días todo el país se vio conmovido por el doble femicidio de Córdoba, donde este hombre mató a la mamá y a la abuela de su hijo y se llevó secuestrado al menor.

Después de una búsqueda intensa y a contrarreloj, Laurta fue detenido en Gualeguaychú a punto de escapar junto a su hijo Pedro a Uruguay, su país natal. El niño fue abordado por personal de las fuerzas de seguridad y ahora se evalúa a cargo de quién quedará.

La investigación alrededor del caso sigue su curso, pero ya trascendieron muchos datos y hechos sobre el trato que Laurta tenía con su ex pareja y madre de su hijo. En más de una oportunidad Luna lo había denunciado por amenazas, hostigamiento, violencia de género y maltrato.

En ese marco, se conoció un audio que Luna le envió a un allegado después de recibir un mail de parte de Laurta para coordinar un festejo de cumple de Pedro. “Me llegó un mensaje de una mediadora, una licenciada en comunicación, que mandó como mediadora, porque él estaba organizando cumpleaños en Uruguay”, se la escucha decir.

El audio que Luna le envió a un amigo sobre Laurta

En las últimas horas y a raíz del desarrollo de la investigación alrededor del doble femicidio, trascendió a los medios de comunicación un audio de Luna Giardina sobre su ex, Pablo Laurta.

En el mensaje se escucha a la víctima contar una situación vivida tiempo atrás, cuando una mediadora le escribió de parte de Laurta para coordinar un cumpleaños de su hijo en Uruguay. “Me comunico para transmitirte una propuesta de Pablo Laurta para el festejo del próximo cumpleaños de su hijo Pedro y facilitar la coordinación", le había dicho la mujer.

El correo electrónico del que habla Luna

“Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo, es la única familia de allá con la que yo hablo, es la tía de él. Y que estaba excluida, porque, claro, la gente con la que yo hablo y la gente con la que yo tengo comunicación y que me cuida, que me da para adelante, esa, claro, esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro“, valoraba Luna en el audio.

“Que si yo no quería ir uno de sus abuelos paternos, que yo no me hablo para nada, porque lo apañan al hijo, uno de sus abuelos paternos iba a venir acá a Córdoba para llevarlo a otro país y separarlo de mí. Quiero llorar. De solo pensarlo me da angustia", lamentaba con indignación la víctima. "Todo eso se lo mandé a mi abogada de audiencia y a la abogada de familia. Y bueno, ya está. O sea, me dijo la abogada de familia que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”, cerró.