Hallazgo histórico: el día que Galtieri admitió la operación Malvinas como un plan criminal

Leopoldo Galtieri, dictador y criminal que llevó adelante la guerra de Malvinas contra Inglaterra, admitió tiempo antes de que se terminara el conflicto que no tenía inconvenientes en sacrificar a miles de soldados argentinos. Así fue el tenebroso testimonio del represor.

Leopoldo Fortunato Galtieri fue el máximo responsable de llevar a la Argentina a la guerra por las Islas Malvinas nada menos que contra Inglaterra, aliado de Estados Unidos y de la OTAN. Con el objetivo de buscar apoyo por parte de la sociedad, la dictadura que él mismo presidió entre diciembre de 1981 y junio de 1982 desató el conflicto que, al día de hoy, es una herida abierta en todo el país. Pero, ¿cómo fue el día en que presagió la fatalidad de la guerra?

Las crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos, los miles de desaparecidos, los secuestros, las torturas, la privación de las libertades y el desastre escenario económico y social llevaron a la dictadura cívico-militar a invadir las Malvinas para tratar de lograr una aceptación. Y fue el 2 de abril de 1982 la fecha en que se produjo la "Operación Rosario", en la que una Fuerza de Tareas Anfibia conjunta de la Armada y el Ejército Argentino desembarcaron en el territorio y rodearon la casa del entonces gobernador Rex Hunt, por lo que autoproclamaron la "recuperación" de dicho territorio.

A través de un comunicado, la dictadura le informó al pueblo: "La Junta Militar, como órgamo supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina, que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas y mediante la concreción exitosa de una operación conjunto, ha recuperado las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur para el patrimonio nacional. Se ha asegurado de esta manera, el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes".

Leopoldo Galtieri y el día del discurso en Plaza de Mayo que dijo: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla".

Mientras tanto, y como si fuera poco, en la Argentina los medios hegemónicos avivaban el fuego y eran funcionales a los intereses de la dictadura con publicaciones completamente alejadas de la realidad. Por ejemplo, el diario Clarín -fiel aliado de la dictadura- publicó el sábado 3 de abril de 1982: "Euforia popular por la recuperación de las Malvinas".

Sin embargo, poco tiempo después, las tropas del Reino Unido llegaron a las Malvinas y combatieron con los soldados argentinos durante 72 días. Y todo se convirtió en una verdadera pesadilla: hubo 649 argentinos muertos; mientras que por el lado de Inglaterra 255 ingleses y también tres isleños. Tiempo después de la derrota, se destaparon escandalosos testimonios por parte de los combatientes, que denunciaron no tener suministros de comida, abrigos ni armamentos que estuvieran en buen estado para poder pelear. De hecho, muchos denunciaron torturas por los propios militares.

Combatientes argentinos de la guerra de Malvinas.

El día en que Galtieri presagió una fatalidad en la guerra de Malvinas

El 16 de mayo de 1982, mientras la Argentina se encontraba en plena guerra y los jóvenes soldados combatían contra Inglaterra y sus aliados de la OTAN en las Islas Malvinas, Leopoldo Galtieri le aceptaba una entrevista a la televisión mexicana. En aquella charla, el dictador sacó pecho por el conflicto bélico en el que el país estaba sumergido y se negó a que hubiera un cese al fuego: "Creo que esta gesta que estamos escribiendo los argentinos y Latinoamérica merece reconocimiento de las presentes, pasadas y futuras generaciones de la Argentina. ¿Usted sabe cuál es la situación militar hoy? Porque lo está viviendo casi tanto como yo. Argentina, en representación de Latinoamérica, no va a levantar bandera blanca. Debe comprender Gran Bretaña que su gesto y sus actitudes de hoy forman parte de algo que no condicen dentro del contexto de la evolución política y cultural del siglo que estamos viviendo".

Para colmo, el represor anticipó que estaba dispuesto a derramar la sangre de miles de almas del pueblo argentino, y a que la guerra durara muchos años. Casi como si se tratara de un trámite, como si la vida humana no importara... "Sin embargo, si Gran Bretaña insiste en sus actitudes armadas llevando el conflicto hasta sus últimas consecuencias, en principio que la Argentina y el mundo sepa que, así como estamos sosteniendo en estas cinco o seis semanas militarmente esta situación, lo vamos a mantener cinco o seis meses o cinco o seis años así como en este momento", sostuvo. "Tengo sobre mis espaldas la sangre derramada de más de 400 argentinos. El pueblo argentino, no yo... estoy seguro que está dispuesto no a 400 sino a 4.000, 40.000 o más (muertos)", señaló, sin sentir ni un poco de vergüenza.

Galtieri, que al igual que otros militares de la última sangrienta dictadura (1976 y 1983) pensó que quedaría impune en lo que restaría de su vida, fue enjuiciado en el denominado Juicio a las Juntas. Dicho represor fue acusado por el fiscal Julio César Strassera y condenado a doce años de prisión. De todos modos, y lamentablemente, el indulto del ex presidente Carlos Saúl Menem le dio algunos años de libertad.

Aun así, no se salió con la suya. Por un lado, no se salvó de los escraches que la gente le hacía en su casa de Devoto. Y por el otro, precisamente el 11 de julio de 2002, hoy hace 19 años justamente, se cumplió un nuevo aniversario del día en que fue hallado culpable por haber cometido delitos de lesa humanidad. En aquella jornada histórica fue enviado a prisión por haber estado al frente de un plan de secuestros, torturas y homicidios de militantes montoneros.

El Juicio a las Juntas Militares. A la derecha, Leopoldo Galtieri.

Debido a la edad que tenía, Galtieri logró evitar un encierro en una cárcel común, aunque fue derivado a una unidad militar para cumplir con su condena. Un año después, el 12 de enero de 2003, falleció producto de un cáncer de páncreas en el Hospital Militar, aunque la historia lo condenará para la eternidad...