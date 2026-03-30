Los descuentos en Banco Nación y Modo en los últimos días de marzo 2026: cómo obtenerlos

Durante el cierre del mes, los descuentos se distribuyen según días y rubros específicos, lo que permite organizar las compras de manera estratégica

Los descuentos de Banco Nación y Modo continúan vigentes durante los últimos días de marzo 2026, con propuestas que abarcan consumo cotidiano y servicios esenciales. En un contexto de alta demanda, estas promociones se posicionan como una herramienta clave dentro de la economía familiar y el uso inteligente del presupuesto mensual.

Descuentos en supermercados con Banco Nación y Modo

Uno de los beneficios más relevantes del mes se concentra en la compra de alimentos. Todos los miércoles, las operaciones realizadas a través de la app BNA+ con Modo permiten acceder a un 30% de reintegro en supermercados y mayoristas.

El beneficio aplica en cadenas como Carrefour, Coto, Chango Más, Día y mayoristas como Vital. El tope de devolución es de $12.000 por semana, lo que representa una ayuda significativa para reducir el gasto en la canasta básica durante los últimos días de marzo.

Además, quienes perciben jubilaciones mediante Banco Nación pueden sumar un 5% adicional en comercios de cercanía adheridos, con un límite mensual de $20.000. Este esquema refuerza el alcance de los descuentos en sectores de alto consumo.

Descuentos en combustibles y transporte en marzo 2026

El gasto en movilidad también se encuentra contemplado dentro de las promociones vigentes. Los viernes, las estaciones de servicio ofrecen un 30% de reintegro pagando con Modo desde BNA+, con un tope mensual de $15.000.

De lunes a jueves, se mantiene una alternativa con 20% de ahorro, lo que permite acumular beneficios si se planifican las cargas de combustible a lo largo de la semana. En conjunto, este esquema puede alcanzar un ahorro considerable en el presupuesto mensual.

Una de las novedades destacadas de marzo es el reintegro en transporte público. Los pagos realizados con tecnología sin contacto permiten obtener hasta el 100% de devolución en colectivos y subtes, con topes que van de $10.000 a $15.000 mensuales según el medio de pago utilizado.

Otros descuentos del Banco Nación en consumos diarios

El calendario de promociones se extiende a otros rubros relevantes. Los lunes, farmacias y ópticas cuentan con un 30% de reintegro pagando con Modo, con un tope de $12.000 y financiación en cuotas sin interés.

Durante los fines de semana, los rubros gastronómicos también se suman a los descuentos, con un 25% de devolución en restaurantes y locales de comida, alcanzando un tope de $8.000 semanales.

A su vez, la tienda digital de BNA+ mantiene la posibilidad de financiar compras en tecnología y electrodomésticos en hasta 12 cuotas sin interés, lo que amplía las opciones de consumo en el cierre del mes.

Cómo obtener los descuentos de Banco Nación y Modo

Los reintegros alcanzan gastos habituales como alimentos, transporte, farmacia y gastronomía

Para acceder a los beneficios disponibles en los últimos días de marzo 2026, es necesario contar con tarjetas de crédito o débito emitidas por Banco Nación y vincularlas dentro de la aplicación BNA+.

El procedimiento requiere realizar los pagos mediante código QR desde la app, utilizando la integración con Modo. Este paso es fundamental, ya que el uso de otros métodos de pago puede impedir la aplicación del reintegro correspondiente.

En la mayoría de las promociones, la devolución se acredita automáticamente en la cuenta del usuario. Sin embargo, en operaciones con tarjeta de crédito, el reintegro puede visualizarse hasta 30 días después del cierre del resumen.

Claves para maximizar los descuentos en los últimos días de marzo

La combinación de beneficios por rubro y por día permite potenciar el ahorro total. Organizar las compras de alimentos los miércoles, cargar combustible los viernes y aprovechar los reintegros en transporte y farmacia son estrategias que optimizan el uso de los descuentos.

De esta manera, las promociones de Banco Nación y Modo continúan ofreciendo una alternativa concreta para aliviar gastos en el tramo final de marzo 2026, con múltiples opciones adaptadas a las necesidades cotidianas.