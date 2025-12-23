Buscan a una adolescente desaparecida en La Tablada desde hace una semana

La desaparición de una adolescente vuelve a poner en foco a la localidad de La Tablada, partido de La Matanza. Micaela Avril Bustillo Torres tiene 16 años y está desaparecida desde hace una semana.

Según confirmaron los familiares de la menor, la joven fue vista por última vez el pasado miércoles 17 de diciembre en la madrugada, cuando “agarró las llaves de su abuela y se fue”. Su entorno está desesperado y le pide colaboración a la comunidad para avanzar en la búsqueda.

Dónde está Micaela Avril Bustillo Torres

Desde aquel día, hace casi una semana, Micaela no volvió a ser vista por su familia ni por amigos o allegados. Poco después de que la joven no regrese a su domicilio, su entorno radicó la denuncia por su desaparición y comenzó a buscarla por todos lados.

La mamá de Micaela, Laura Torres, explicó que no saben cuáles fueron los últimos movimientos de Micaela tras irse de la casa. Además confirmó que su hija no tiene novio, como había presumido la Policía al momento de radicar la denuncia. Por ello, la mujer también cuestionó el trabajo de los agentes de seguridad a cargo de la causa. "Es muy flojo lo que hacen", expresó Torres.

“Estamos pegando carteles con su cara para encontrarla en La Tablada, Lomas del Mirador, San Justo, por todos lados. Sinceramente ya no sabemos qué hacer”, expresaron los familiares a los medios de comunicación.

El pedido a la comunidad por la desaparición de Micaela

El Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó, a través de su página oficial, la desaparición de Micaela y el pedido de información para todos aquellos que puedan aportar datos útiles sobre el paradero de la adolescente. Quienes quieran comunicar cuestiones relevantes para el caso pueden comunicarse con el papá de Micaela, Fernando Bustillo, al teléfono 1124562522, o con su madre, Laura Torres, al 1171505065.

