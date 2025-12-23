Caso Loan: tras la suspensión de la audiencia, hoy declara la nuera de Caillava

EN VIVO
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

 La nuera de María Victoria Caillava, una de las detenidas por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde 2024, declarará este martes ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Corrientes.

 

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que María Regina Escobar, la esposa de Jorge Luciano Bertón, comparecerá a partir de las 7:30.

 

La mujer iba a prestar testimonio el jueves 18 de diciembre, pero la audiencia se suspendió porque “estaba en el campo” y “se atrasó”.

 

Personal de la División Unidad Operativa Federal Goya notificó a la testigo, domiciliada en la localidad de 9 de Julio, Departamento San Roque, para que concurra media hora antes del inicio de la declaración y fue “apercibida de ser conducida por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada (artículo 154 Código Procesal Penal de la Nación)”, sostiene el escrito al que accedió NA.

 

Los querellantes habían solicitado que la mujer sea citada a declarar al indicar en un documento que “Bertón” indicó que “Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del damnificado (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”.

 

En este sentido, “también refiere que su esposa lo acompañó al campo ‘La Florida’ de 8 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar”, agrega el texto.

 

El juicio

 

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 9.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

 

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

 

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

 

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.

Caso Loan: Laudelina Peña y la carta sobre la verdad de la desaparición

La tía del niño desaparecido saldrá de la cárcel en la brevedad para dirigirse a un centro de salud oftalmológico. Su traslado se realizará con medidas estrictas de seguridad.

Desde hace algunos días comenzaron a circular rumores alrededor del caso Loan Danilo Peña y una posible resolución. En primer lugar, con el rastrillaje de cuatro lagunas en las inmediaciones de la casa de la abuela Catalina -aunque todas dieron resultados negativos- y ahora, a pesar de desconocerse el origen real de la versión, tanto en medios como en redes, se aseguró que Laudelina Peña, tía del niño, había escrito una carta en la cárcel contando toda la verdad en relación a la desaparición.

Fue la primera en comentar la desaparición de Loan a una persona clave

María Regina Escobar es una pieza clave en la búsqueda de Loan Danilo Peña. Esta mujer es esposa del hijo de Victoria Caillava, una de las imputadas principales del caso y fue la primera en comentar la desaparición de Loan.

Entre las diversas medidas que están siendo9 solicitadas a la Justicia por los abogados de la familia de Loan Danilo Peña, una de las principales es el pedido de indagatoria para María Regina Escobar. Escobar es la esposa de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso, quien presuntamente habría participado en la sustracción del menor.

