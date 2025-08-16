EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: condenaron e inhabilitaron a un abogado de dos imputados por la desaparición

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El representante legal de Mónica Millapi y su esposo Daniel Ramírez fue investigado y condenado por un segundo proceso penal.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

En medio de la causa Loan, el abogado Marcelo Hanson fue condenado e inhabilitado

El Tribunal de Juicio de Mercedes sentenció -con pena en suspenso- al abogado Marcelo Hanson, representante de Mónica Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez, por "defraudación con abuso de necesidad e inexperiencia de un incapaz"; en este caso su prima.

 

Según indicaron las autoridades judiciales, se fijó una pena de tres años de prisión y prohibición de ejercer durante ese mismo lapso; sumado a la obligación de cumplir diversas pautas de conductas dispuestas por el Poder Judicial.

 

Según el portal República de Corrientes, los jueces determinaron que en diciembre de 2017, el abogado solicitó judicialmente una restricción en la capacidad de la familiar y, al mismo tiempo, la hizo firmar una dación en pago de aproximadamente 302 hectáreas.

Hace 1 hora

Caso Loan: los abogados de los acusados también están en la mira de la Justicia

Luego de que condenaran e inhabilitaran al abogado de dos imputados, va a juicio por estafas también José Fernández Codazzi. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Caso Loan: el juicio que pone en jaque a un abogado clave

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Caso Loan: ésta es la reconstrucción de los últimos minutos del niño antes de desaparecer

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa
Trending
Economía
Más control al endeudamiento: la reforma de la Carta Magna limitará el uso de la deuda pública
Las más vistas