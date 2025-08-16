Caso Loan: condenaron e inhabilitaron a un abogado de dos imputados por la desaparición

El Tribunal de Juicio de Mercedes sentenció -con pena en suspenso- al abogado Marcelo Hanson, representante de Mónica Millapi y su marido Daniel "Fierrito" Ramírez, por "defraudación con abuso de necesidad e inexperiencia de un incapaz"; en este caso su prima.

Según indicaron las autoridades judiciales, se fijó una pena de tres años de prisión y prohibición de ejercer durante ese mismo lapso; sumado a la obligación de cumplir diversas pautas de conductas dispuestas por el Poder Judicial.

Según el portal República de Corrientes, los jueces determinaron que en diciembre de 2017, el abogado solicitó judicialmente una restricción en la capacidad de la familiar y, al mismo tiempo, la hizo firmar una dación en pago de aproximadamente 302 hectáreas.