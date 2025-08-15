EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: los abogados de los principales acusados también están en la mira de la Justicia

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Luego de que condenaran e inhabilitaran al abogado de dos imputados, va a juicio por estafas también José Fernández Codazzi. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 11 minutos

Caso Loan: qué pasó con el juicio a los siete detenidos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Caso Loan: los detenidos por la causa paralela y el vínculo con Tim Ballard

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Leer la nota completa
Trending
Economía
Gestión Insfrán: Formosa mantiene una de las canasta básicas más baratas del país
Las más vistas