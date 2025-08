Caso Loan: cuándo puede ser el juicio a los siete detenidos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes notificó la citación a juicio de todos los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Sin embargo, como hubo un error en la notificación, al confundir el nombre de un abogado representante, los detenidos van a tener más tiempo antes de ir a juicio.

De todas formas, según ya expresaron hace meses desde la Justicia, esperan que los detenidos sean llevados al estrado este año.

Frente a la posibilidad del juicio, se espera que la familia de Loan siga siendo representada por los abogados María Belén Russo Cornara y Gustavo Sánchez, mientras que los acusados llegarán a juicio con distintas representaciones. Laudelina Peña y Antonio Benítez tendrán como abogado a Enzo Di Tella. Mónica Millapi, la única acusada que llega a juicio en prisión domiciliaria, y su pareja Daniel “Fierrito” Ramírez tendrán como defensores a Jorge Montti y Marcelo Hansson, mientras que el ex militar Carlos Pérez y la ex funcionaria Victoria Caillava serán representados por Ernesto González. El último imputado detenido en la investigación, el ex comisario de la localidad de 9 de Julio, Walter Maciel, será defendido por Richard Vallejos.