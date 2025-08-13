EN VIVO
Caso Loan: el juicio que pone en jaque a un abogado clave

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

El exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por malversación

El abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un nuevo juicio. Los detalles.

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Hace 2 horas

Por qué apareció el nombre de Tim Ballard en la causa de Loan Peña

El caso Loan Peña tuvo un giro inesperado en plena investigación. Nicolás “El Americano” Soria, que se hacía pasar por agente internacional, está preso y ligado a Tim Ballard. Claves de una trama que mezcla tráfico de influencias, fundaciones y un niño aún desaparecido.

El caso Loan, lejos de cerrarse, destapó una red turbia de personajes entre los que está Tim Ballard.

La desaparición de Loan Danilo Peña, de cinco años, abrió un agujero negro de pistas falsas, sospechas de encubrimiento y actores paralelos. Entre ellos saltó un nombre que conecta con la polémica internacional: Tim Ballard, exagente norteamericano, fundador de Operation Underground Railroad (OUR), hoy acusado de delitos sexuales y fraude.

Hace 3 horas

Caso Loan: se definen los detalles de cara al juicio por la desaparición

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

