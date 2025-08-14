EN VIVO
Caso Loan: ésta es la reconstrucción de los últimos minutos del niño antes de desaparecer

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 15 minutos

Caso Loan: la pista de la clínica que inquietó a los investigadores

Hace 1 hora

Caso Loan: uno por uno, quiénes son los acusados por la desaparición del niño

Hace 2 horas

Caso Loan: una detenida rompió el silencio por primera vez y denunció lo que pasó

A seis meses de la desaparición de Loan, la causa no encuentra un camino y el paradero del pequeño sigue siendo una incógnita. "Me pareció extraño", apuntó la procesada en la causa.

Una de las siete personas procesadas e imputadas por la desaparición de Loan Danilo Peña rompió el silencio a seis meses del hecho. Se trata de Mónica Millapi, pareja de Daniel Ramírez, amiga de la familia que estuvo presente en el almuerzo realizado en el paraje Algarrobal y vio al pequeño por última vez, aquel 13 de junio pasado. Cabe recordar que la mujer fue beneficiada con la prisión domiciliaria en Neuquén -de donde es oriunda- pero sigue imputada en la causa. 

