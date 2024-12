Una de las siete personas procesadas e imputadas por la desaparición de Loan Danilo Peña rompió el silencio a seis meses del hecho. Se trata de Mónica Millapi, pareja de Daniel Ramírez, amiga de la familia que estuvo presente en el almuerzo realizado en el paraje Algarrobal y vio al pequeño por última vez, aquel 13 de junio pasado. Cabe recordar que la mujer fue beneficiada con la prisión domiciliaria en Neuquén -de donde es oriunda- pero sigue imputada en la causa.

En varias ocasiones, la mujer dejó en claro que desconoce lo que pasó con Loan pero se mostró "esperanzada", al igual que la familia, mientras esperan por una respuesta por parte de la Justicia a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo. "Me gustaría saber, yo quiero saber qué pasó con él. Me gustaría dar una respuesta segura sobre lo que pasó. No se lo llevó el Pomberito, no se lo comió un animal. A Loan se lo tuvo que haber llevado alguien de ahí, no sé si se lo hicieron porque hubo un accidente o por otra razón. Pero alguien se lo llevó, se lo buscó rapidísimo; por lo que se lo tendría que haber encontrado enseguida", marcó en diálogo con A24.

"Yo acompaño a mi marido al almuerzo, la invitación se la hicieron a él. Quiso llevar a su familia, voy con uno de mis hijos y dos de mis sobrinos. Los invitaron (la abuela) Catalina y (Antonio) Benítez", manifestó Millapi. Y agregó: "Fue muy rápido todo lo que pasó, nosotros llegamos a comer sobre la hora. Terminamos de comer, nos levantamos, se fue Benítez para el monte, lo siguió mi marido y luego nosotros. Laudelina me invitó a ir al naranjal, salimos con Camila y todas las criaturas nos siguieron".

"Llegamos muy sobre la hora, fue poco el tiempo que yo pude ver a Loan, no tengo mucho recuerdo de él. Trato de recordar la cara de Loan y no puedo. Sé que está por todos los medios, pero nosotros estábamos encerrados y era la primera vez que lo veía. No sabía ni quién era Loan, ni tampoco conozco a la mamá y a los hermanos", advirtió. En esa línea, la mujer dejó en claro que "el plan era ir a buscar naranjas" y fue una idea de Benítez, tío de Loan, que invitó a Ramírez a que lo acompañe. Mientras que Millapi, va al naranjal junto a Laudelina y Camila tiempo después.

Millapi confirmó que eran seis niños en total los que estaban en el Algarrobal el día de la desaparición. Que ellos iban "corriendo, jugando y estaban desparramados por todos lados", por lo que era muy difícil mirarlos a todos. "Cuando llegué a la tranquera, acompañada de Camila y Macarena, los chicos pasaron por arriba, se trepaban por el alambrado. Yo no sabía que Loan estaba siguiendo al grupo de chicos al naranjal, no volvió con las tías", expresó. Y advirtió: "No sé por qué se volvieron, estaba más adelante que ellas y no me dijeron".

"A mí lo que me pareció extraño es que cuando llegamos a la casa de Catalina, había gente. Anteriormente habíamos ido, fueron contadas las veces -unas cinco-, pero nunca hay gente en el campo, la señora (Catalina) siempre está sola. Nosotros habíamos ido a su casa unos días antes, no me acuerdo qué día y no sé por qué. No fue por algo en especial, solo que Benítez invitó para ir al campo. Él siempre está con Laudelina, los hijos, Camila y su marido", señaló. En relación a aquel día, aseguró que no fue al naranjal y nunca había ido hasta aquel 13 de junio. "Ese día es el único día que voy, porque me invita Laudelina", sumó.

La "pista falsa" y el supuesto hallazgo de Loan: qué dijo Millapi

Uno de los puntos claves, que generó un importante giro en la causa, fue el supuesto hallazgo de Loan, durante la noche del mismo jueves de su desaparición en el paraje Algarrobal. "Cuando estábamos en la comisaría de 9 de Julio, escuché que lo habían encontrado, que había aparecido. Estuve ahí demorada, nunca pude volver a mi casa, así que apenas me enteré le escribí a mis hijos que son menores para avisar que ya íbamos a casa", contó Millapi.

En esa línea, aseguró que "fue el comisario Maciel -también imputado-, con otra persona" los que dijeron que había aparecido. "El que llamó por la radio no sé quién es, pero el que estaba con Maciel si lo veo lo reconozco", aseguró la mujer. Hasta el momento, no se realizó una ronda de reconocimientos para que la imputada pueda señalar al efectivo del cual se desconoce, hasta el momento, su identidad. "Es un tema procesal que venimos diciendo hace tiempo. Ahora que Mónica puede ver imágenes, podrá ver y reconocer a los policías que estaban en ese momento. Todos los policías de esa comisaría tienen mucho miedo", agregó su abogado Marcelo Hanson.

"No le tengo miedo a Maciel, no lo conozco. Yo me siento segura en mi casa, acá en Neuquén. Vivo en Corrientes hace mucho tiempo, pero no quiero regresar a 9 de Julio, me siento más segura acá y lo mismo mis hijos. Yo no suelo conocer a la gente del pueblo, la gente que está involucrada... La conozco de vista", remarcó la mujer. Y sentenció: "Como madre, sentía una gran responsabilidad a pesar de que yo no lo conocía a Loan. ¿Cómo puede ser que en un segundo desaparezca una criatura? No sé qué es lo que pasó pero necesito saber. Creo que alguien -de los demás imputados- tiene que saber qué es lo que pasó con Loan, alguien tuvo que haber visto algo".