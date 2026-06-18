La defensa de Fassetta apuntó contra la investigación: "Fue una puesta en escena de la Justicia"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumará hoy un nuevo avance después de la declaración indagatoria a Osvaldo Fassetta, uno de los imputados y detenidos por encubrimiento, junto a la dueña del Ford Ka, Soledad Andreani y el principal imputado por el crimen, Claudio Barrelier.

En diálogo con los medios, el abogado del amigo de Barrelier, Eduardo Medina Allende, aseguró que su cliente declarará, en tanto conozcan la prueba que recae sobre él.

"Mi cliente es inocente, vamos a ver que medio de prueba tiene el fiscal para haberlo imputado como encubridor, porque haber pasado un número telefónico o haberle preguntado a una persona si se sentía bien o mal no da para ser encubridor", lanzó el letrado.

Además, sostuvo que -para él- la imputación de Fassetta "fue más una puesta en escena que necesitaba la justicia en ese momento porque venía con 4 días de atraso" y "el caso les había explotado en la mano".

La versión de Fassetta según su abogado

Según comentó el abogado en diálogo con la prensa, el imputado le confió que la noche del crimen estuvo en el kiosco trabajando hasta las 4.30 de la madrugada. "De allí, fue con unos amigos a la casa de la mamá de Agostina porque había una persona que estaba preocupada porque no podia encontrar a su hija", señaló.

Continuando el relato, Medina Allende comentó que "de ahi, siguiendo las indicaciones de Melisa, fueron a los lugares donde le indicaba ella a buscarla a Agostina". A continuación, repitió que en función de la prueba a la que puedan acceder en la instancia, Fassetta definirá si declara o no.

Consultado sobre la posibilidad de que la imputación a su cliente cambie de carátula, de encubridor a partícipe, Medina Allende fue contundente: "Viendo cómo viene la cosa es muy posible que suceda". Sin embargo, argumentó que es más grave para la Justicia que para Fassetta, porque "se pierde el principio de inocencia y parece que no hubieran leído la Constitución nunca en su vida".

Cómo está Fassetta hoy

El abogado del imputado por encubrimiento contó que su cliente se encuentra aislado de todo el mundo y "pasándola mal", porque "no entiende la situación en la que está, lo único que quiso hacer es ayudar a una persona que lo requería".

Para Medina Allende, Fassetta "quedó imputado porque era lo más fácil que se podía hacer para tratar de demostrar que se hacía algo, después de haber estado 4 días sin hacer absolutamente nada". También sostuvo que la línea de investigación que lleva a entender al local Wachitas como un presunto prostíbulo "no sería de extrañar".

Para finalizar, aclaró que Fassetta era conocido de la mamá de Agostina, no su amigo. Confirmó que fue Barrelier quien los presentó, y que estuvo con ella durante la madrugada del sábado, buscando a la niña en los lugares que señalaba. Por último indicó que su cliente vivía en la casa de barrio Cofico hacía sólo 20 días.